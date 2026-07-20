Día del Amigo: conocé cómo vive la amistad cada uno de los signos del zodiaco

Cada 20 de julio se celebra el Día del Amigo en todo el país, una fecha que pone de relieve estos vínculos y la magnitud que pueden tener en nuestras vidas. Conocé cómo vive la amistad cada signo del zodiaco, y qué los define.

Cómo son los amigos de Aries

Los amigos nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril son del signo de Aries. Suelen ser cambiantes, francos, espontáneos y un poco impacientes. Encarnan al guerrero, esa energía que se abre paso, acompaña proyectos, actúa primero y medita después. Su espíritu nos llena de valentía, aunque también puede espejar nuestra necesidad de ser más tolerantes y de trabajar la impulsividad.

A veces suelen aburrirse si se enfrentan a los dilemas de los signos de Agua o a las formas metódicas de los signos de Aire. Pueden aprender a ser más empáticos y consistentes en sus deseos al entablar amistades con ellos.

Cómo son los amigos de Tauro

Los amigos nacidos entre el 21 de abril y el 20 de mayo son de Tauro. Se caracterizan por su perseverancia, su compromiso con la amistad. Suelen ser cautos y no les interesa tener muchas amistades, pero si formas parte de su círculo de confianza serán incondicionales. Es probable que se sumen a planes que despierten todos sus sentidos y le exijan mucha corporalidad.

Los amigos taurinos buscan siempre ser coherentes: lo que dicen, lo hacen y esperan lo mismo de sus seres queridos. Sin embargo, a veces pueden volverse demasiado tercos en su firmeza o dejarse llevar por la ostentación de bienes materiales.

Cómo son los amigos de Géminis

Los amigos nacidos entre el 21 de mayo y el 21 de junio son de Géminis. Sociables, curiosos y abiertos de mente, los geminianos siempre están buscando nuevas experiencias para compartir con sus afectos. Muchas veces se convierten en un enlace que reúne a personas de diversos orígenes y celebra las diferencias tanto como las similitudes.

A veces pueden ausentarse, huyendo de la tradición o la rutina que añoran los signos de Tierra, pero no por eso son menos expresivos o empáticos cuando sus amistades los necesitan. Sus atributos reflejan las contradicciones que todos tenemos y la capacidad de tener varias opciones disponibles en su camino.

Cómo son los amigos de Cáncer

Los amigos nacidos entre el 22 de junio y el 21 o 22 de julio (varía según el año) son de Cáncer. Se distinguen por ser amorosos, leales, protectores y solidarios. Regidos por la Luna, suelen ser quienes "cierran el sistema" y cuidan de su clan.

No suelen divertirse con la idea de arriesgarse demasiado a menos que sus afectos les convenzan a salirse de su zona de confort. No dejan entrar a cualquiera, pero una vez que lo hacen serán intuitivos ante las necesidades de los suyos. También alientan a sus amigos por el camino del autoconocimiento. Tienen una excelente afinidad con los signos de Tierra.

Cómo son los amigos de Leo

Los amigos nacidos entre el 22 y 23 de julio (varía según el año) y el 22 de agosto son de Leo. Carismáticos, creativos, auténticos y generosos, los leoninos son mucho más que el estereotipo egoico y ensimismado. Es cierto que su deseo es autorreferencial, pero también añoran compartir con otros y dependen de su mirada.

A menudo, con su luz auténtica y magnética, acaban liderando viajes, proyectos y planes. Sin embargo, tendrán que adaptar su ritmo a sus compañeros, trabajar la paciencia y volcar parte de sus talentos en escuchar al resto y no caer en la vanidad.

Cómo son los amigos de Virgo

Los amigos nacidos entre el 23 de agosto y el 21 de septiembre son de Virgo. Se caracterizan por su adaptabilidad, su capacidad de observación y su actitud realista y serena.

A veces, su deseo de ser impecable en todos los aspectos de su vida puede sumarles una enorme presión y volverlos hipercríticos y obsesivos. En todo caso, serán serviciales, algo tímidos al principio, solidarios y analíticos.

Cómo son los amigos de Libra

Los nacidos entre el 22 de septiembre y el 23 de octubre son de Libra. Los mediadores del zodíaco tienen un talento y una necesidad de moverse por distintos círculos. Para ellos, es mucho más importante lo vincular que lo material. A veces se los juzga por su necesidad excesiva de agradar a todos.

En general, son amistades con una personalidad amorosa, paciente y que evitan el conflicto. No siempre entienden las miradas subjetivas y sensibles de los signos de Agua e intentan ayudarlos a resolver dilemas sólo desde la lógica y la razón. Sin embargo, responden con serenidad cuando se les hacen pedidos explícitos.

Cómo son los amigos de Escorpio

Los amigos nacidos entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre son de Escorpio. Los escorpianos son intensos y muy comprometidos con sus seres queridos. Aunque en un primer momento tengan una actitud más desconfiada, si sos su amigo te defenderán a capa y espada.

Este signo es el gran sanador del zodíaco, entiende la importancia del duelo y el renacimiento. No le intimidan los momentos difíciles y los temas tabúes y, por ello, no juzgará a sus amigos, los acompañará en procesos difíciles y complicados.

Cómo son los amigos de Sagitario

Los amigos nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre son de Sagitario. Aventureros, guías, optimistas y dogmáticos, los sagitarianos siempre tendrán un plan para una escapada hacia una cultura nueva. No serán muy estructurados en su bitácora, pero transmitirán todo su entusiasmo en el camino.

A veces pueden volverse negadores o evitar ciertos temas incómodos. Con los signos de Aire puede aprender a cultivar un sentido más reflexivo y analítico. En cambio, con los signos de Agua, puede adquirir una mirada más compasiva si no lo juzga de sentimentales.

Cómo son los amigos de Capricornio

Los amigos nacidos entre el 22 de diciembre al 20 de enero son de Capricornio. Son eficientes, severos, exigentes y realistas. Los capricornianos manifiestan su cariño con acciones, no con palabras. Les gusta pensarse como un buen ejemplo para sus allegados y brindarán recomendaciones para sortear las obligaciones.

Es importante que no se vuelvan demasiado estructurados ni autoritarios. Como encuentran mucha seguridad en su rutina y la concreción de sus actividades, es importante que se animen a explorar las infinitas posibilidades que sus amigos de signos de Aire le presentan.

Cómo son los amigos de Acuario

Los amigos nacidos del 21 de enero al 19 de febrero son de Acuario. Peculiares, incomprendidos y visionarios, a veces se los califica de "locos" por su poder de inventiva. Lo cierto es que uno de los vínculos más poderosos para un acuariano son sus amistades. Es probable que se conviertan en quien sensibilicen a su grupo sobre alguna causa particular.

Acuario defiende los proyectos en red y no juzgará tus ideas, aunque a veces sus rarezas puedan desconcertar a los más conservadores.

Cómo son los amigos de Piscis

Los amigos nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo son de Piscis. Los místicos de la rueda zodiacal son compasivos, empáticos, desinteresados y generosos. Generalmente cultivan un profundo lado artístico e intuitivo.

Los piscianos pueden ser demasiado susceptibles y dispersos. Aunque parezcan opuestos, los signos de Tierra pueden centrarlos, ofrecerles propuestas pragmáticas para concretar sus innumerables planes de ayudar y contribuir.