Horóscopo del día jueves 8 de octubre de 2020

Aries: Aunque seas un tímido irrecuperable, a la hora de divertirte serás el más osado. Sorprenderás a todos en una video conferencia.

Amor: Por el momento tu vida afectiva parece congelada, prepárate porque pronto los hechos se sucederán a una velocidad inusitada.

Riqueza: Así como el dinero llega se va. Gastos sorpresivos y sobresaltos de último momento, por fortuna no te quitan el sue?o.

Bienestar: Cuídate de quien te provoca hasta lograr sacarte de tus casillas. No derroches energía dando tantas explicaciones a gente menor.

Tauro: No te molestes por el anuncio de una próxima visita familiar. Eso sólo te pondrá en el filo de la navaja y te hará actuar peor.

Amor: El enamoramiento de los primeros tiempos es cosa del pasado. Trabajen juntos por recomponer esta relación de pareja.

Riqueza: La situación no es fácil y conseguir algún éxito requerirá de esfuerzo, paciencia y muy buena actitud. Valora toda ayuda.

Bienestar: Tu sarcasmo ha hecho que ganaras adeptos en más de una ocasión, pero esta vez hará que alguien cercano se sienta dolido.

Géminis: No comprometas a la gente que te rodea para poder lograr tus propios objetivos. Piensa en los perjuicios que puedas causar.

Amor: Disfrutar de momentos felices no implica pleno entendimiento. Evita entrar en discusiones sin sentido. Usa tu inteligencia.

Riqueza: Aumenta tu poder de persuasión. Es el momento ideal para negociar las cosas que te molestan y te perjudican día a día en tu trabajo.

Bienestar: Salir de tu vestimenta habitual de trabajo ayudará a que te desconectes. La práctica de algún deporte aún en tu hogar te facilitará la elección.

Cáncer: Hay movimiento a tu alrededor, y tú te sientes pasivo. Debes tener calma, podrás ver con claridad más adelante.

Amor: Hoy tienes la oportunidad de crecer, de mejorar tu vida emocional y sentimental. Vale la pena intentar y pelear por un amor.

Riqueza: El trabajo dignifica, pero no al punto de que tengas que ocupar toda tu mente y tu esfuerzo en eso. Dale un lugar a cada cosa.

Bienestar: Buen tono general. Tienes que cuidar un poco más tus pies. Revisa tu calzado, ofrece a tus pies algo más de comodidad.

Leo: Cualquier rol pasivo te separa de tu naturaleza activa y entusiasta. No bajes los brazos. Busca protección y contención en tus seres queridos.

Amor: A pesar de los problemas amorosos que se puedan presentar, mantendrás el diálogo y eso sostendrá tu relación de pareja.

Riqueza: Acude a tu buen juicio y no gastes más de lo que tienes. Agenda tus citas de trabajo para evitar contratiempos. Atención.

Bienestar: Con cuidado, la constante crítica puede dañar tu relación con los demás. Es importante que no proyectes tu nivel de autocrítica a los demás.

Virgo: Inauguras una época de prosperidad y de recogida de frutos. Sé generoso con quienes estuvieron a tu lado este tiempo.

Amor: Hoy en el amor vas a sacar tu cara más alegre y extrovertida. Con tu armonía enamorarás a cualquiera que pase por tu lado.

Riqueza: Ten cuidado con el destino que le das al dinero. No es momento de regalar lo que tanto te ha costado ganar. Ocúpate de medirlo.

Bienestar: El estrés hoy te pasa factura. Intenta que este día sea más armónico que el anterior, y dale un respiro a tu cuerpo de tanta ansiedad retraída.

Libra: Puede que tus temas de conversación tengan escaso interés, incluso para ti. Seguro que hablarás sobre trivialidades.

Amor: Momentos tristes. Podrás contar con tu pareja, si es que la tienes, y con tus amigos en todo momento, no te dejarán solo.

Riqueza: En cuestiones laborales y económicas vives un período muy activo donde aumenta tu compromiso en el trabajo. Paga las cuentas.

Bienestar: Tus malos hábitos alimenticios y tus horarios te pasarán factura. Intenta corregirlos de a poco. Posibles sobresaltos en estos días.

Escorpio: Recuerdos de relaciones pasadas perturban, tal vez discutas sin razón aparente o estés muy callado. Tu estado de ánimo mejorará.

Amor: Darás prioridad al contacto con tu ser amado por sobre los amigos y el estudio. Te compensarán de la misma manera.

Riqueza: Para salir del paso cuando la fortuna es esquiva, alíate con personas decididas en las cuales confíes ciegamente.

Bienestar: Planearás un viaje para después de la pandemia. Es importante que sea en compañía de alguien que pueda seguir tu ritmo. Intrépido y aventurero.

Sagitario: Tu despreocupación y confianza al extremo puede jugarte una mala pasada. No te desentiendas tan fácilmente de las cosas. Evalúa las prioridades.

Amor: Las sacudidas que experimentan las relaciones afectivas servirán para afianzar la pareja cuando pase el peligro. Sé paciente.

Riqueza: Etapa en la que te verás favorecido para hacer unas inversiones. Tendrás que ser cauto para sacar ventaja de ellas.

Bienestar: Regula tu nivel de eficiencia y exigencia. Haz un balance para no sobrepasarte con los que te rodean. Ten paciencia ante demandas injustificadas.

Capricornio: Orgullo a flor de piel. Aunque no necesitarás mucho de los demás, no los ignores tanto, en ocasiones puede que necesites de su ayuda.

Amor: Es el momento de explorar y gozar de tu sensualidad, ya que tendrás mucha pasión y resultarás atractivo para los demás.

Riqueza: Es posible que tengas que atender varios asuntos laborales de forma sincronizada. Ten cuidado de no cometer errores.

Bienestar: Ante las adversidades que se te presentan en la vida, no dudes en confiar en tu familia. Te conocen bien, sabrán cómo sacarte adelante.

Acuario: Las claves para enfrentar este día serán la tranquilidad y el optimismo. Tómate tu tiempo para analizar las cosas antes de pasar a la acción.

Amor: Intenta no trasmitir emociones negativas. Si hay cosas de la relación con las que no estás de acuerdo es momento de decirlo.

Riqueza: Es la hora de iniciar un ciclo de acción que te sirva para obtener objetivos claros y una mejor remuneración.

Bienestar: No es buen momento para forzar a tu cuerpo. Debes prestar especial atención a tu dieta. Evita el alcohol.

Piscis: Aunque no te la pidan, en todo momento darás tu opinión. Te será casi imposible permanecer en silencio. Piensa antes de hablar.

Amor: Los celos te persiguen y te llevan a conclusiones equivocadas. Reflexiona sobre tu comportamiento si quieres conservar tu pareja.

Riqueza: Tiempo de mayor comodidad y estabilidad. Te verás favorecido de una manera especial por la actividad que desarrollas.

Bienestar: Tu cuerpo necesita descanso de verdad. Acostarse no es descansar, mucho menos dormir, debes tranquilizarte.