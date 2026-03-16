Horóscopo de hoy, lubes 16 de marzo de 2026

ARIES

Conseguirá lo que quiere si despliega su seducción. Los proyectos económicos siguen adelante, pero despacio. En lo laboral, debe procurar ser más estricto. Anote en su agenda la revisión de la vista.

TAURO

Mime más a los suyos y tenga más detalles. Ha pasado el momento de escasez, respire un poco. Si busca novedades laborales, hoy es el día. Los cambios climáticos pueden ocasionarle un resfriado.

GÉMINIS

Día para solucionar viejos problemas amorosos. Influencia favorable para aumentar sus ingresos. Intente ver la parte aburrida del trabajo con otros ojos. La alegría y el optimismo entran a formar parte de su vida.

CÁNCER

Si tiene pareja, lo mejor que puede ofrecerle es su empatía. Ha estado un poco apretado de dinero, pero ya pasó. Debe emprender nuevos proyectos profesionales. Procure cuidar y mejorar su aspecto.

LEO

Hoy propondrá matrimonio a su pareja. Llegan buenas noticias en materia económica. Posponga nuevas ideas y atienda lo cotidiano del trabajo. Se sentirá mejor si duerme un mínimo de siete horas.

VIRGO

Intente mantener la química en su relación de pareja. Escuche a los expertos o tendrá problemas económicos. Medite detenidamente las ofertas antes de cambiar de trabajo. Su salud tiene pequeñas goteras que debe arreglar.

LIBRA

Asuma sus errores y enfréntese a sus problemas de pareja. Concédase algún capricho, aunque sin perder el control. Alcanzará sus metas profesionales. Sigue con tensiones, intente relajarse.

ESCORPIO

Tiene a un familiar un poco abandonado. Por fin va a poder decir adiós a los problemas económicos. Debe cambiar de puesto; el bache profesional parece largo. Si fuma, intente disminuir el consumo.

SAGITARIO

Llega a su vida una persona que le hará feliz. Esté tranquilo, ese dinero prestado lo recuperará pronto. Se presentan muchos compromisos profesionales. El estómago se resiente, haga hoy dieta blanda.

CAPRICORNIO

No sea tan cerebral y déjese llevar por los sentimientos. Buen momento para invertir en bolsa. Un equívoco en su trabajo le permitirá aclarar cosas. Haga menos dietas y más ejercicio.

ACUARIO

Una persona muy extraña le fascinará. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. Láncese en pos de nuevas aventuras profesionales. Últimamente cuida poco su dieta, contrólese.

PISCIS

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Recibirá un dinero de una persona que le quiere mucho. Dotes organizadoras en el trabajo. No retrase más su visita al médico.