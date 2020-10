Horóscopo del día martes 13 de octubre de 2020

Aries: El mundo te resulta un sereno paraíso en comparación con el purgatorio que se vive en tu hogar. Utiliza el humor para salir de los conflictos.

Amor: Las tormentas irán pasando, toda esa tensión que traías se diluye en el tiempo. Incentiva a reencuentros excitantes con tu pareja.

Riqueza: Los errores del pasado te pueden generar un desequilibrio económico. Es momento de revisar con mucha cautela tus inversiones.

Bienestar: En tiempos de confusión, hay que observar mucho y opinar poco. Busca aclarar ideas y establecer tus prioridades. No pidas consejos a los demás.

Tauro: No habrá fuerza capaz de doblegar a tu pareja. Sé tan comprensivo en el amor como tenaz en los negocios que emprendes. Persevera.

Amor: Relaciones existentes se reforzarán, tu amante se convertirá en tu mejor amigo y podrás confiar todos tus secretos.

Riqueza: Una conversación te causará preocupaciones. Tal vez descubrirás que tu pareja o algún familiar ha estado gastando demasiado.

Bienestar: No te dejes estar porque al menor descuido puedes perder algo que tú consideras muy valioso. Ten especial cuidado con contrincantes ambiciosos.

Géminis: Podrían darse retrasos en reuniones virtuales tanto de trabajo como familiares y cambios inesperados. Las cosas podrían no salir como las tenías planeadas.

Amor: En este período no te faltarán las conquistas, pero buscarás algo más serio en tu vida. Ya no quieres relaciones superfluas.

Riqueza: Ocasión para emplearse y definir asuntos ligados al estudio, también para realizar una buena inversión que dará sus frutos.

Bienestar: Si reprimes el enojo será peor, terminarás enfureciéndote contigo mismo. Las emociones sólo nos expresan un conflicto interno, no les temas.

Cáncer: Te otorgan buenas ideas en el ámbito de los negocios y te invitan a que cambies de estrategia. Escucha a tus familiares.

Amor: Es un buen día para hacer planteos a largo plazo. Has construido una base sólida y puede aguantar el proyecto que decidas.

Riqueza: Ten cuidado si manejas dinero ajeno y, sobre todo, en lo que respecta a préstamos porque pueden jugarte una mala pasada.

Bienestar: Te resentirás de un dolor de espalda por un esfuerzo de deporte incontrolado. Evita tomar frío en horas de noche y procura dormir apropiadamente.

Leo: Hoy podrías ser víctima de engaños y mentiras. Además, es posible que carezcas de objetividad para identificarlos.

Amor: No dejes que el trabajo ocupe todo tu tiempo, o podrías dejar escapar un amor cargado de pasión y de momentos inolvidables.

Riqueza: Cualquier compra que hagas ahora tendrá posibilidades de ser una inversión acertada. Aprovecha el momento.

Bienestar: Tómate tu tiempo para realizar algún ejercicio físico aún dentro de tu casa. Te ayudará aliviar el estrés.

Virgo: Deberías deshacerte de algunos ideales que ya no te sirven para nada. Nunca es tarde para mejorar aspectos de tu personalidad.

Amor: Si te sientes querido, tienes que ser más voluntarioso y demostrar que también eres capaz de colaborar con la relación.

Riqueza: Los asuntos económicos mejorarán y tendrás cierto éxito laboral. No dudes ante la oportunidad de empezar algo nuevo.

Bienestar: Deberás ser más prudente a la hora de dar tu punto de vista. Quizás tienes cosas importantes que expresar, pero se mueren bajo tus gritos.

Libra: Superarás con facilidad las demoras burocráticas. Posibilidades de viajes o planes para realizarlos en un futuro, luego de la pandemia.

Amor: Aparecerán nuevas e interesantes relaciones que te motivarán a concretar tus ideales. No te comprometerás con nadie.

Riqueza: Elogios por tu trabajo profesional. Buena repercusión de los cambios introducidos en la administración de la empresa para la que trabajas.

Bienestar: Busca situaciones que te hagan sentir bien. No lleves las situaciones a extremos en cada paso que des o llegarás a un límite de hartazgo contigo mismo.

Escorpio: Equilibrio. Por el momento no tendrás batalla alguna que librar en ninguno de tus ámbitos. Tómate tiempo para brindar a tus seres queridos.

Amor: Si buscas el amor envía las señales adecuadas para iniciar un romance. No descartes una invitación creativa para una charla.

Riqueza: Nada relevante en vista. Todo seguirá como estaba. Si sobrevienen cambios, serán positivos y llegarán de la mano de un socio.

Bienestar: Tu calidad de vida está en relación directa con tu salud. Invierte tiempo en descansar correctamente y cuídate de los excesos.

Sagitario: Buena jornada para hacer compras y decidir arreglos en el hogar. Evita confusiones y reúnete solo con gente muy cercana.

Amor: La seducción les da un sabor especial a las reconciliaciones. Tu facilidad para complementar deseos hace que todo sea perfecto.

Riqueza: Vive el día como un desafío a vencer. Tu convicción y capacidad de comunicación te permitirán crecer dentro de la empresa.

Bienestar: Comprende la diferencia entre deseo y necesidad. Te ayudará a definir lo que es realmente importante y lo que es superficial.

Capricornio: Anímate hoy mismo a apostar a la pareja y a los negocios. Te irá de maravilla. Tienes una estrella para ti hoy.

Amor: No intentes darle celos a tu pareja coqueteando con sus amigos, puedes llegar a tirarlo todo por la borda.

Riqueza: Tu progreso material será lento pero seguro. No te aflijas demasiado, sólo debes saber esperar el momento adecuado.

Bienestar: Tu cuerpo está en forma. Tu alimentación ha de ser buena y tu ejercicio está basado en la vida diaria. No te excedas con los picantes.

Acuario: Surgirán problemas menores en el trabajo. Podrás sortearlos satisfactoriamente y obtendrás un voto de confianza de tus superiores. Eficacia.

Amor: Los sentimientos y la atracción no saben sobre edades. Entrégate a esa relación que temes pero que no deja espacio en tu cabeza para otra cosa.

Riqueza: Nuevos vínculos comerciales. Conseguirás ese empleo o crédito que esperabas para cambiar tu suerte. Hazte respetar.

Bienestar: Entregarse a la melancolía no ayudará a tus necesidades actuales. Busca encontrar razones para ver la vida con más optimismo.

Piscis: Tus planes se irán dando paulatinamente. Intenta no generarte enemigos, con humildad y sencillez llegarás a todas partes.

Amor: Tu positivismo traerá grandes recompensas. Tu optimismo estimula el humor de tu pareja. Momentos de gran compañerismo.

Riqueza: Serás entendido y aceptado sin mucho trámite. Tu economía mejorará y tus inversiones darán resultados positivos.

Bienestar: Toma las riendas de tu vida, haz lo que deseas hacer y no lo que quieran los demás. Reconoce que generas un poder a través de la palabra.