Horóscopo de hoy, jueves 19 de marzo de 2026

ARIES

Preferirá los ambientes íntimos que fomentan el amor. Los problemas económicos le amargarán el día. Es el día para hacer esa observación en el ámbito laboral. Las energías se reponen con una adecuada alimentación.

TAURO

Comparta sus problemas con su pareja. Es un mal momento para llevar a cabo nuevos negocios. Acepte ese traslado para sacar un dinerillo extra. Consulte con su médico si tiene carencias vitamínicas.

GÉMINIS

Está arrollador, no hay quien se le resista. Revise bien los pros y los contras de adquirir esa «ganga». Acontecimientos sorprendentemente positivos en el trabajo. Preste más atención a su salud y vaya al médico.

CÁNCER

Se anima un poco más el aspecto amoroso de su vida. Tome precauciones y así evitará pasar apuros económicos. El momento laboral es francamente bueno para su promoción. Lo que ocurra hoy, puede acabar con sus nervios.

LEO

Periodo sereno y sin sobresaltos en el ámbito amoroso. Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc. Progresos en el escalafón gracias a su esfuerzo. Quizá aparezcan problemas de salud de escasa importancia.

VIRGO

Su pareja hará todo lo posible por mantenerse a su lado. Día oportuno para gastar los ahorros y darse algún capricho. Dispuesto a afrontar cualquier reto profesional. Evite las bebidas alcohólicas.

LIBRA

Aunque quedan problemas por resolver, está mucho mejor con su amor. Medite ese cambio de banco. Oferta laboral para participar en un proyecto piloto. El fin de semana en la playa le reconfortará.

ESCORPIO

Colabore con su pareja en proyectar el futuro. Revise sus papeles para tener sus cuentas actualizadas. Ambiente de trabajo cordial. Sería saludable un fin de semana casero.

SAGITARIO

Día estupendo en su relación amorosa. En su economía, hay golpes de suerte. En el trabajo, puede llegar a estar tenso e irritable. La comida es un placer que debe controlar en su justa medida.

CAPRICORNIO

No sea egoísta y dedique más mimos a sus familiares. Ayude económicamente a esa persona que lo necesita. Le harán una oferta de trabajo interesante. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

ACUARIO

Evitará llevarse un desengaño sentimental si reflexiona. Le esperan novedades favorables en lo económico. Cerrará negociaciones con éxito. Estado de buen humor.

PISCIS

Romántico y detallista con su pareja. Tenga cuidado con los juegos de azar. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Las articulaciones pueden resentirse.