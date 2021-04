Horóscopo del día sábado 10 de abril de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Tendencia a la soledad o a la dificultad de comunicación con los otros. Período de gran introspección y reflexión.

Amor: Incremento del deseo sexual. Nuevas propuestas en el plano amoroso que disfrutarán los dos. Momentos de éxtasis y plenitud.

Riqueza: Sientes que eres reconocido económicamente por tus esfuerzos. Que sirva para renovar fuerzas y recuperar tu normal empuje.

Bienestar: Evita exigir optimismo a quien se siente triste, confundido o desanimado. Evalúa la realidad y déjale el tiempo necesario para superarla solo.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Lo mejor que puedes esperar para hoy es sentido común, y ciertamente lo tienes para que tus asuntos marchen por camino recto.

Amor: Sentirás la necesidad de replantearte algunos aspectos en relación con tu pareja. Tendrás muchas posibilidades de conocer gente.

Riqueza: Contarás con calidad mental y definición en tus proyectos laborales, lo que te permitirá alcanzar lo deseado.

Bienestar: Esencialmente debes preocuparte de los asuntos afectivos para encontrar armonía, pues las cosas personales son más importantes que la vida social.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Deshazte de esa costumbre de intentar conseguir el éxito fácil. No podrás alcanzar grandes logros si continuas así.

Amor: Ve paso a paso en el inicio de esta nueva relación. Aprende a tomarte las cosas con paciencia y calma. No fuerces situaciones.

Riqueza: Utilizarás el día de hoy para realizar estadísticas y cálculos sobre como deberías proceder en tus inversiones venideras.

Bienestar: Aprende a no hacer oídos sordos a los consejos y sugerencias de tus seres queridos. Podrías aprender muchas cosas si mantienes la mente abierta.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Tu capacidad de tomar decisiones correctas bajo presión será puesta a prueba. Confía en tus instintos y estarás bien.

Amor: Presta más atención a las necesidades de tu pareja. Valora la persona a tu lado, más allá del tiempo que lleven juntos.

Riqueza: Deberás utilizar parte del tiempo destinado a tu descanso para poder concluir con responsabilidades laborales urgentes.

Bienestar: No permitas que nadie se imponga por sobre ti haciéndote dudar de tus capacidades. Muestra cuanto vales y cuanta confianza tienes en ti mismo.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Evita demasiadas distracciones externas y mantén abiertos los canales de comunicación. Ten cuidado, crisis vitales empa?an tu alegría.

Amor: Muchos arianos solitarios hallarán la pareja que buscaban, aunque todavía deban esperar un breve lapso. Tendrán lo que han so?ado.

Riqueza: Llega un tiempo de bastante equilibrio para tu inquieta naturaleza, y tomarás las decisiones correctas sin miedo.

Bienestar: Ponte a la par de tus colegas, están todos en la misma vereda. Confiar en tus instintos será tu mecanismo de defensa.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Serás de gran ayuda para un amigo que esta atravesando por duros momentos. Tus palabras lograrán alegrarle el día.

Amor: Hoy no tendrás límites en el juego del amor. Pero, deberás tener cuidado y no traicionar y lastimar a personas queridas.

Riqueza: Se acercan noticias muy complicadas a nivel profesional para ti. Mantente listo a todo momento y no bajes la guardia.

Bienestar: Deja tu pasado detrás y avócate a vivir el presente. Incorpora tus experiencias para no repetirlas, pero no dejes que te condicionen.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

No necesitarás mucho para alegrarle la jornada a un amigo cercano que esta atravesando por un momento complicado.

Amor: Jornada de silencios continuos y miradas frías en la pareja. Cuidado con tus palabras o podrás lastimar de más sin intención.

Riqueza: Deberás caer en cuenta de que no podrás mantener este estilo de vida despreocupado mucho tiempo más. Despierta.

Bienestar: No escatimes esfuerzo en intentar rescatar una relación que piensas tiene futuro para ti. Todo el tiempo y el esfuerzo valdrán la pena.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Se?al de alerta. Un hecho fuera de lo común te ayuda a definir tu futuro. Tu espíritu aventurero generará un caos sentimental.

Amor: Si estás en pareja desde hace tiempo y la rutina ha ido entibiando la relación, precisarás renovar tus antiguos ritos amorosos.

Riqueza: La crisis financiera te llevará a tomar el toro por las astas. Haz hincapié en el aspecto económico y en tu desarrollo personal.

Bienestar: El nerviosismo afecta tu salud y tu relación familiar. Tranquilízate, pon un pa?o de agua fría y recupera la calma tan ansiada por todos.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Es momento de realizar ejercicio y cuidar la dieta porque es posible que aparezcan molestias musculares y de articulaciones.

Amor: Eres la parte fuerte de la relación y esto muchas veces hace que sientas el poder en tus manos. Analiza lo que has hecho.

Riqueza: Invertir en tu capacitación es ir a lo seguro. Los comerciantes notarán que mejoran las ventas y la economía en el día de hoy.

Bienestar: Tómate tiempo en la toma de decisiones, pues parece que las situaciones más complicadas y complejas, te dan nuevas oportunidades.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Importantes acuerdos y reuniones. Posibilidad de realizar viajes por motivos profesionales, donde podrás conocer nuevos lugares. Tomas las medidas adecuadas para cuidarte del COVID

Amor: La temporada vendrá llena de amor o de amores, porque ninguno te dejará la huella suficiente como para ser el definitivo.

Riqueza: Podrás realizar inversiones a lo grande y con opulencia, pues las circunstancias son las más indicadas y están a tu favor.

Bienestar: Una buena actitud puede resolver los problemas de pareja, siempre que no involucres a la otra persona en tus problemas más personales.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Durante este día te sientes especialmente joven y despierto, con una intensa necesidad de actuar, de moverte y de desplazarte.

Amor: Intenta mantener la comunicación, aunque por ahora conversar sea sinónimo de discutir. No te distancies, será peor.

Riqueza: Si te quedas en los laureles será necesario que redobles tus esfuerzos para no sentirte amenazado con el bolsillo. Prudencia.

Bienestar: Evita comentar tus actividades por la competencia desleal y los celos profesionales. Lidera iniciativas vinculadas con la ayuda social y con hospitales.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Deberás analizar las ventajas y desventajas que tendrás al embarcarte en este proyecto a futuro. No es aconsejable tomar decisiones rápidas.

Amor: Si eliges quedarte solo, luego te lamentarás. Los buenos amigos seguirán fieles a tu lado y serán un gran apoyo.

Riqueza: Podrás solicitar aumentos y créditos pero toma recaudos en las propuestas financieras que aparezcan. Cuídate de terceras personas.

Bienestar: Período propicio para retomar conversaciones postergadas y hablar de sentimientos íntimos. Buen momento para escribir los sue?os y fantasías.