Catamarca: Un hombre fue hospitalizado tras una violenta golpiza que le propinó su hermano

Un hombre de 46 años debió ser hospitalizado durante la madrugada de este domingo en Catamarca luego de ser brutalmente agredido por su propio hermano en un hecho de violencia familiar ocurrido en el departamento Valle Viejo.

De acuerdo con información policial, el episodio se registró alrededor de la 1:20, cuando efectivos del Grupo de Infantería de Zona Norte se dirigieron a la avenida Enrique Ocampo, en inmediaciones del Club Banco, tras recibir un requerimiento de presencia policial.

Al arribar al lugar, los uniformados aprehendieron a un hombre de apellido Ceballos, de 44 años, quien momentos antes habría atacado físicamente a su hermano.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversas lesiones y debió ser asistida por personal médico del SAME, que dispuso su traslado al Hospital San Juan Bautista de la ciudad Capital para recibir atención médica.

Tras el procedimiento, el presunto agresor fue trasladado y alojado en la Comisaría de San Isidro, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas judiciales correspondientes.