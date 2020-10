Horóscopo del día viernes 02 de octubre de 2020

Aries

Tendrás muy claro qué decisión tomar en un asunto que tiene que ver con el bienestar físico o la salud y no te expondrás a ningún riesgo. Es una sabia decisión que te va a traer mucha tranquilidad. Acertarás con lo que estás pensando.

Tauro

Serán las ambiciones de los demás las que te pueden poner hoy en un situación delicada ya que probablemente tendrás que elegir entre dos grupos o entre apoyar a una persona o a otra. Cuidado con lo que haces o dices. Busca el equilibrio.

Géminis

Elimina de tu mente esos prejuicios que a veces tienes y busca la manera de hacerte perdonar un comentario fuera de lugar o poco considerado con una persona cercana o de la familia. Reconsidera tu postura, no harás nada que no debas.

Cáncer

Abrirse a las emociones y los sentimientos es algo que te debes permitir cuanto antes, ya que necesitas ese mundo emocional para sentirte bien. No es nada negativo expresar lo que sientes por una persona, al contrario, es muy sano.

Leo

Virgo

Hay ciertas teorías que no debes escuchar ya que no son verdaderas y hoy harán que dudes de cosas que ya tenías claras y más si se refieren a tu relación de pareja. Cuidado con esos comentarios que no son de gente demasiado positiva.

Libra

Cuanto más seriedad tengas a la hora de abordar un trabajo o un estudio o incluso hablar con un superior, mejor te saldrán las cosas. No dejes nada a la improvisación, no te conviene nada en este momento arreglarlo en el último minuto.

Escorpio

Mantente especialmente alerta hoy porque hay un asunto que te interesa y que quizá debes coger al vuelo y mucho más si se trata de un trabajo aunque sea temporal. Será interesante para ti ya que te aportará una experiencia que no tienes.

Sagitario

Acabas la semana con cierto cansancio mental y por eso hoy te costará realizar ciertas tareas. Lo mejor es que procures hacer lo imprescindible y dedicarte a descansar lo antes posible. Tu mente te lo va agradecer sobre todo si te relajas con algo que te haga reír.

Capricornio

Hay cierta inquietud hoy en ti y a tu alrededor, probablemente en la familia y lo más inteligente que puedes hacer es no dejarte llevar por los nervios y examinar la situación con calma. Tu pareja puede apoyarte hoy en todo.

Acuario

La intuición será tu mejor aliada hoy y te llevará a hacer un descubrimiento que te pondrá muy en alza para conseguir algo que deseabas. Lo cierto es que será algo que te aportará mucho y bien. Solo debes de tener en cuenta que hay más implicados.

Piscis

Hoy verás cómo algunas personas que estaban muy enrocadas en sus ideas, ceden y te dan la razón en un tema probablemente relacionado con un negocio. Si puedes, celébralo, es un paso adelante muy importante para conseguir un objetivo.