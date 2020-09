Horóscopo del día viernes 11 de septiembre de 2020

Aries

En el amor, vas a descubrir informaciones que atañen a tu pareja amorosa, algo que puede bloquearte momentáneamente y hasta volverte algo nervioso. En el trabajo, Pon en marcha esos asuntos de trabajo que tienes parados por motivos varios, como los problemas familiares, o la más vil de las desidias. En la salud, dedicas mucho tiempo de tu jornada a tu vida virtual. El móvil es a veces una extensión de tu brazo, y comentas en las redes sociales cada cosa que haces, y cada foto que ves que otros suben.

Tauro

En el amor, El Sol brilla en tu cielo amoroso, Tauro, y por ello, la antesala del fin de semana va a resultar muy sencilla para los nativos de este signo que viven en pareja. En el trabajo, buenas noticias para quienes están esperando un pago importante, o la recepción de una documentación legal que implica potentes movimientos de dinero. En la salud, tu energía no despuntará de ninguna forma; no podrás llevar a cabo hazañas épicas, pero tampoco tendrás que preocuparte de recaídas ni dolencias inesperadas.

Géminis

En el amor, no siempre obtienes los resultados deseados en los temas del amor, incluso muchas veces resulta lo contrario a lo que intentas consolidar. En el trabajo, una persona que confía en ti y en tu capacidad te traerá buenas noticias. Si estás sin empleo ni ocupación alguna en la actualidad abre una ventana de posibilidades que iluminarían de un modo óptimo tu vida profesional. En la salud, hay una tendencia de los astros que resulta peligrosa. Ten mucho cuidado al conducir o si tienes que utilizar objetos cortantes pues estás con tendencia a pequeños accidentes que podrían complicarte la vida.

Cáncer

En el amor, elige muy bien qué decir en el caso de que necesites tener una conversación seria con tu pareja o con tus hijos. No es mala idea que incluso ensayes ante en el espejo antes de abrir la boca. En el trabajo, verás como una luz celestial te guía por el mejor camino hacia el éxito, sin tener que pisar a compañeros ni rivales, e incluso dando buenos consejos al que es más débil. En la salud, tu sistema digestivo puede andar un poco debilitado; controla tu vida social si implica comer y beber en demasía. Algunos podrían sufrir una recaída en sus problemas estomacales.

Leo

En el amor, el ambiente en pareja y familiar será armónico y positivo. Sin grandes cambios, porque tus zonas de familia e hijos están libres de influencias planetarias. Sería un buen momento para planear un viaje en familia dónde los hijos puedan hacer actividades divertidas junto a sus padres. En el trabajo, las influencias de hoy harán que sobrestimes las capacidades de los demás y subestimes las tuyas propias. Admirarás la capacidad que tienen otros a la hora de liderar proyectos y te sentirás cómodo al no tener que tomar ninguna decisión. En la salud, es probable que el aspecto tenso de Mercurio con la Luna en Cáncer haga que tengas sueños que involucren grandes cantidades de agua, Éste se puede tornar una pesadilla por culpa de la angustia. Seguramente sueñes con una ola gigante, tsunami o una inundación. Recuerda que, en el mundo onírico, el agua representa nuestras emociones.

Virgo

En el amor, estás poniendo demasiado de ti en la búsqueda del amor más puro, ese que solo conoces por los libros o las películas. Te estás desgastando en ese caminar, y no te has parado a pensar si lo que andas buscando no existe en la realidad, si solo pertenece a la ficción. En el trabajo, sé un poco más razonable en el trabajo. No tienes necesidad ninguna de enredarte en complicaciones tediosas. En la salud, si estás esperando unos resultados, los médicos te darán buenas noticias que no afectarán en absoluto a tu desarrollo cotidiano.

Libra

En el amor, las parejas que acaban de iniciar una relación harán planes que les serán muy útiles para fortalecer el vínculo y mantener la felicidad y la armonía. En el trabajo, los Libra tendrán una gran carrera después de la transición del planeta Saturno en capricornio. Ascensos e incrementos esperan a los nativos trabajadores de este signo. En la salud, tendrás un dolor de cabeza bastante fuerte esta jornada, con todo lo que tienes pendiente por hacer, tendrás que respirar hondo y tolerarlo para no empeorarlo con enfados o lamentos inútiles.

Escorpio

En el amor, las configuraciones astrales de este viernes realzan la energía del elemento Agua trayendo una oleada de bendiciones a los nativos del signo de Escorpio que se beneficiarán de la calma de la Luna en el signo de Cáncer. En el trabajo, investiga en tu banco si te es posible acceder a un crédito o préstamo. Hay muy buenos efluvios para los nativos que quieran llevar adelante un emprendimiento comercial pequeño. En la salud, a veces pecas de exceso de confianza en tu resistencia física y ello te ha llevado en ocasiones a sufrir problemas de salud.

Sagitario

En el amor, la sexualidad será un elemento importante. Marte permanece en tu quinta casa y te empuja a vivir aventuras amorosas, sin duda necesitas un compañero o compañera que pueda corresponder a tus necesidades físicas. En el trabajo, Mercurio permanecerá en tu signo hasta final de mes, con lo que es probable que tengas algunas falsas esperanzas o te sientas demasiado confiado en tu capacidad. En la salud, hoy tu principal preocupación será de origen emocional y mental. Necesitas expresarte y no sabes cómo. Una buena manera de hacerlo sin entrar en la expresión oral o escrita es a través del arte.

Capricornio

En el amor, la mala relación entre Neptuno y el Sol en signo del elemento Tierra generará una energía que puede llevarlos a dar por sentado haber expresado o dicho algo importante y que por alguna razón no fue recibido ni tenido en cuenta. En el trabajo, es primordial que cuides tus palabras cuando te dirijas a clientes o personal jerárquico de la empresa en la que trabajas y también será muy importante que revises dos veces toda la documentación, correos, contratos y otros escritos que consideres importantes. En la salud, para poder cuidar de los demás es importante que aprendas a cuidar de ti. La piel es el primer contacto con el mundo por ello es preciso que la protejas.

Acuario

En el amor, durante su recorrido ha habido algunos elementos en el aire relacionados con tu hogar o tu vida personal. En el trabajo, los puntos de vista opuestos te ayudan a llegar a una comprensión más completa de las circunstancias a las que te enfrentas. Incluso cuando no estás de acuerdo con alguien, eso puede ayudar a aclarar tus propios pensamientos. En la salud, necesitas las energías, el compañerismo y el apoyo de otras personas, y también pueden buscar tu apoyo compañerismo. Es importante incluir a los demás en lugar de ir solo por el momento.

Piscis

En el amor, te apetecerá disfrutar de tu pareja en un fin de semana para ustedes solos. En el trabajo, los límites de las finanzas conjuntas y de las tuyas personales se emborronarán. No te importará no tener dinero para tus caprichos, te importará más invertir ese dinero en hacer cosas en pareja. En la salud, Venus contribuirá con su energía a tu bienestar a nivel general entre los procesos y órganos de tu cuerpo. Pero debes tener especial cuidado de no dejarte llevar por los placeres en exceso, tanto en el terreno sexual como alimenticio.