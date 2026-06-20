Horóscopo de hoy 20 junio de 2026

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Sus mimos hacen muy feliz a su pareja. Encuentre el agujero negro de su economía. Este es el momento de demostrar su valía en el trabajo. Sus pulmones agradecerían el aire puro del campo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Debe respetar las ideas de su pareja. Se presentan gastos relacionados con la casa. Acabará con los obstáculos laborales. Sea cuidadoso con los pequeños detalles de su salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Intente conseguir que le acepten una invitación. Recibe una cantidad de dinero por una comisión. Si aprovecha la energía de su equipo sacará el trabajo. Cuidado con los medicamentos caducados.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si vuelve la vista a un amor del pasado, lo lamentará. Un familiar estará dispuesto a avalarle para un crédito. Llevará con humor las guerras por el poder en su empresa. Si descuidó su salud en el pasado, ahora debe enmendarse.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Preste atención a esa persona que de momento no le atrae. No debe agobiarse al afrontar una serie de gastos ineludibles. Sea meticuloso en la realización de su trabajo. El esfuerzo físico que está realizando le agota las fuerzas.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No discuta con su pareja por cosas sin importancia. Podrá acceder a un préstamo que necesita. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Evite las comidas copiosas y el exceso de alcohol.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La seguridad le obsesiona y le trae problemas con su pareja. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Huya de cualquier posible enfrentamiento en el trabajo. Si no duerme más, el día de hoy será una carga para usted.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Deberá aclarar con su pareja ese malentendido. Buen día para hacer números y ver dónde puede ahorrar. Expondrá las prioridades de la empresa y triunfará en su trabajo. El estómago será hoy el protagonista.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Está a punto de resolver sus problemas sentimentales. Su economía prospera gracias a su intuición. Intente trabajar de forma ordenada a pesar de las prisas. Modérese con el ejercicio o acabará agotado.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Si pretende imponer su voluntad se quedará solo. Debe poner sus pagos en concordancia con sus ingresos. Intente concentrarse más en el trabajo, está disperso. El aire libre es un buen aliado contra la depresión.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Debería salir con sus amigos, lo está necesitando. Tiene un ojo infalible para el dinero. Esa capacidad de improvisación es muy valiosa en su trabajo. Las curas caseras valen para casos nimios como el suyo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La necesidad de cariño que tiene le acercará a los suyos. Céntrese en lo necesario y no malgaste su dinero. La oferta laboral que le van a hacer es muy interesante. Si se deja de falsas depresiones su salud mejorará.