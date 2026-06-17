Horóscopo de hoy, miércoles 17 de junio del 2026

ARIES

Una cita a ciegas se puede convertir en algo más. Su economía mejora, pero vaya despacio. Con su imaginación logrará sus metas profesionales. Buen humor y plena forma física.

TAURO

Le interesará una persona difícil de conquistar. Con el dinero recuperado, podrá darse algún capricho. Negocie ahora sus mejoras laborales. Impida que su vida se llene solo de obligaciones.

GÉMINIS

No discuta con su pareja en público, causará mala impresión. El dinero que necesita llegará fácilmente. No desaproveche las nuevas propuestas laborales. Propensión a sentir ansiedad; caminar le serenará.

CÁNCER

Lo primero, intente ser feliz, después plantéese otros objetivos. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Por fin llega ese cambio de actividad laboral. No abuse tanto del tabaco y las comidas copiosas.

LEO

Póngase en guardia, una antigua relación intenta descentrarle. Aunque la fortuna le sonría, mantenga los pies en el suelo. Esa oferta de trabajo no será muy tentadora. Su estado físico en general es óptimo.

VIRGO

Acepte su vida en pareja o luche por cambiarla. Tiene un excepcional olfato financiero, aprovéchelo. Mejoras profesionales. Si no supera su depresión, vaya al psicólogo.

LIBRA

Puede que tenga alguna diferencia con su pareja. Juegue a la lotería primitiva, le podría tocar. Procure que el trabajo no se convierta en una adicción. Ha forzado su cuerpo al máximo y ahora necesita reposo.

ESCORPIO

Déjese llevar por el corazón y no diga que no al amor. Reduzca sus gastos o su economía se resentirá. Su olfato para los negocios le llevará a buen puerto. Cuenta con una gran fuerza física.

SAGITARIO

Los parientes tendrán una influencia positiva en su vida. Ese negocio empieza a dar sus frutos. Su empresa le compensará el esfuerzo de los últimos días. Ligeros dolores en las manos.

CAPRICORNIO

Si quiere que en su pareja todo vuelva a la normalidad, luche por ello. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. Intente ser más disciplinado en su trabajo. El organismo tiene un límite, no lo olvide.

ACUARIO

La amabilidad abre muchas puertas, también la del amor. Tiene que afrontar gastos de envergadura. La buena improvisación es muy valorada por sus jefes. El cansancio le impedirá seguir su ritmo habitual.

PISCIS

Jornada sentimentalmente inestable. Buen momento para invertir sus ahorros. Su tesón y su ingenio son envidiables en el trabajo. Un paseo diario le vendrá muy bien.