Horóscopo de hoy, jueves 18 de junio del 2026

ARIES

Clima conflictivo en el hogar, sea tolerante. La ayuda de un experto resolverá sus lagunas económicas. Si es inteligente, podrá ganar muchos puntos con su jefe. Proteja sus ojos de los agentes externos.

TAURO

Le llamarán para quedar, no lo desaproveche. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Tendrá una promoción profesional. Vigile los excesos alimenticios, no le benefician.

GÉMINIS

Tiene a un familiar un poco abandonado. Su economía se le va de las manos. Prudencia para no tener conflictos con sus jefes. Respecto a la salud, cuide sus pies.

CÁNCER

Para reiniciar una relación que se había roto, hoy es buen día. Más vale que se dé un capricho, no sea tan ahorrativo. Sabrá convertir su nuevo trabajo en diversión. Agobiado y nervioso, dedique el tiempo libre a leer.

LEO

Mucho romanticismo en las vivencias con su pareja. Cuidado con las compras y ventas importantes. Suspicacias en el trabajo, serán pasajeras. Su cuerpo experimentará algún cambio de tipo hormonal.

VIRGO

Formaliza una relación que mantiene desde hace tiempo. Día de buena suerte con los juegos de azar. Saque partido a su esfuerzo laboral de épocas anteriores. No deje pasar los días sin acudir a sus revisiones.

LIBRA

Abundantes novedades en el amor. Se produce un cambio de interés en las hipotecas. Confiará en sí mismo, por eso logrará éxitos profesionales. Brillante físicamente, con más energía de lo normal.

ESCORPIO

La vida familiar le dará muchas satisfacciones. No haga ningún gasto que no sea necesario. Aumenta su capacidad productiva en el trabajo. Quizá tenga dolor de cabeza, pero se le pasará enseguida.

SAGITARIO

Entra en un momento amoroso favorable. No abuse de la generosidad de los demás. Emprenda aquel viejo proyecto laboral. Huya de bebidas carbónicas y excitantes.

CAPRICORNIO

Lo que comenzó como aventura, puede acabar en algo serio. Demasiados créditos, vaya saldando deudas. Agárrese a su silla y no la suelte, luche por mantener su puesto. Vigile las molestias musculares.

ACUARIO

Será más feliz si se muestra cariñoso con los suyos. Esa compra a la que se resiste, a la larga, sería un ahorro. Gran entusiasmo laboral que le llevará lejos. Con su buena salud se creerá capaz de grandes proezas.

PISCIS

Encuentra a esa persona que le cubre de mimos. Se aprende a consumir y se debe aprender a ahorrar. Tendrá que terminar unos informes laborales. El ejercicio físico le vendría de maravilla.