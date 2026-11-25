ARIES

Buen nivel energético para encarar proyectos personales y mantener el foco sin dispersarte. Jornada floja en lo financiero; conviene evitar gastos impulsivos y concentrarse en una sola prioridad laboral. Buen momento para los encuentros espontáneos y charlas que fortalecen la confianza con tu entorno.

TAURO

Estado favorable; es un buen día para reforzar hábitos cotidianos que te aporten estabilidad. Ritmo normal, aunque conviene analizar bien antes de invertir y evitar gastos innecesarios. Clima estable; animarte a disfrutar el presente sin sobreanalizar el futuro mejorará tus vínculos.

GÉMINIS

Bienestar general acompañado de mucha claridad mental y entusiasmo por la Luna en tu signo. Buen panorama económico y excelente rendimiento laboral gracias a tu capacidad de comunicación y organización. Gran magnetismo y simpatía para conectar con otras personas y compartir proyectos.

CÁNCER

Nivel normal; necesitás rodearte de calma, evitar tensiones y cuidar tu equilibrio emocional. Jornada floja; administrá tus fondos con prudencia y revisá bien cualquier acuerdo antes de firmar. Día sensible o complejo en lo afectivo; apoyarte en charlas sinceras y aceptar ayuda te dará alivio.

LEO

Estado excelente, con mucha firmeza, vitalidad y equilibrio físico y mental. Muy buenas perspectivas de ingresos y reconocimiento laboral, aunque conviene controlar los gastos para que no se disparen. Panorama excelente que favorece las salidas, los encuentros y la complicidad en pareja o con amigos.

VIRGO

Bienestar excelente; ordenar tus rutinas y prioridades liberará energía y te dará tranquilidad. Jornada muy favorable para el progreso económico, especialmente a través de asociaciones o acuerdos. Buen clima para el diálogo y para aclarar asuntos pendientes con alguien importante.

LIBRA

Estado normal; necesitás bajar el ritmo y evitar apresurarte para sostener tu equilibrio. Día flojo en lo económico, aunque se abren oportunidades de alianzas profesionales que requieren reflexión. Jornada desafiante en lo afectivo; rodearte de gente que te haga bien te ayudará a recuperar estabilidad.

ESCORPIO

Nivel flojo; priorizá el descanso, poné límites suaves y evitá cualquier tipo de exceso. Estabilidad normal; es un día para tener paciencia, mantener la calma y no forzar resultados. Jornada algo introspectiva o floja en lo sentimental, con posibles diferencias familiares que piden tolerancia.

SAGITARIO

Nivel normal; elegir bien tus tiempos y evitar confrontaciones innecesarias protegerá tu energía. Buen momento para confiar en tus propios recursos y manejar negociaciones con diplomacia. Gran poder de atracción; es un día clave para dar un primer paso o definir el rumbo de un vínculo.

CAPRICORNIO

Energía algo baja; conviene cuidarte, descansar y evitar excesos. Día flojo; evitá derrochar dinero o asumir riesgos basados en un exceso de optimismo. Clima delicado que pide prudencia en los vínculos, aunque una invitación inesperada puede levantarte el ánimo.

ACUARIO

Estado flojo; sostené un ritmo constante sin sobreexigirte ni endurecerte ante las prisas. Buen desempeño laboral y financiero aplicando sentido práctico y paciencia. Buena jornada para las relaciones y para dedicarle atención a tu casa y familia.

PISCIS

Buen estado general, favorecido por el intercambio de ideas y un entorno estimulante. Panorama positivo con facilidad para avanzar en contratos, acuerdos y proyectos compartidos. Momento muy favorable tanto si tenés pareja como si estás soltero; escuchá tu intuición antes de elegir.