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Horóscopo de hoy, domingo 10 de mayo de 2026

La información de los astros que necesitás saber para comenzar el día.

10 Mayo de 2026 08.48

Aries

La jornada trae movimiento y ganas de resolver asuntos pendientes. Tu impulso natural será una ventaja, siempre que evites actuar de manera apresurada.

Tauro

El día favorece la tranquilidad y los encuentros cercanos. Buscar comodidad y rodearte de personas de confianza te ayudará a recuperar energías.

Géminis

Tu capacidad de comunicación estará en primer plano. Conversaciones importantes o noticias inesperadas podrían cambiar el rumbo de tus próximos días.

Cáncer

Las emociones estarán más presentes de lo habitual. Será importante no cargar con preocupaciones ajenas y dedicar tiempo también a tu bienestar.

Leo

Tu carisma y energía estarán en alza. Un buen momento para compartir con otros, liderar planes o impulsar proyectos personales.

Virgo

La organización te permitirá sentir mayor tranquilidad. Aprovechá el día para ordenar ideas, resolver pendientes y bajar tensiones acumuladas.

Libra

Buscar equilibrio entre lo emocional y lo racional será fundamental. Una charla sincera puede ayudarte a aclarar dudas o fortalecer un vínculo.

Escorpio

Tu intuición estará especialmente fuerte. Confiar en tus percepciones puede ayudarte a tomar buenas decisiones, siempre evitando reacciones extremas.

Sagitario

La rutina podría pesarte más de lo normal. Hacer algo distinto o improvisar un plan puede devolverte entusiasmo y motivación.

Capricornio

Las responsabilidades seguirán ocupando parte de tu atención, pero será importante encontrar espacios para descansar y desconectarte un poco.

Acuario

Las ideas nuevas y la creatividad estarán muy activas. Es un buen día para pensar en cambios o proyectos que venís postergando.

Piscis

La jornada favorece la introspección y el contacto con tus emociones. Escuchar lo que necesitás de verdad te ayudará a encontrar mayor calma.

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