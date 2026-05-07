Horóscopo de hoy, jueves 07 de mayo de 2026

ARIES

En el terreno sentimental, buen día. Siga los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero. Enhorabuena, el éxito profesional ha llegado. Encontrarse de maravilla no significa bajar la guardia.

TAURO

Es muy querido por los suyos, a los que tanto quiere también. Controle su maltrecha economía. Consolide su posición en el trabajo. Espléndido estado de salud.

GÉMINIS

Amar no significa solo recibir, también hay que dar. Sus finanzas necesitan una atención adecuada. En su empresa, hoy será un día árido, paciencia. Sus fuerzas físicas han llegado al límite.

CÁNCER

Muy bien con su pareja, gracias a ese talante positivo. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Las cosas de su trabajo deberá tomárselas con calma. Si lleva lentillas, no abuse de ellas.

LEO

Quieren entrometerse en su relación de pareja, no haga caso. El extra económico con el que contaba no llega. Oportunidad de cerrar tratos profesionales muy favorables. Malestar articular sin importancia.

VIRGO

Estará sentimental y un poco sensible, así que espabile. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Tiene que dormir más.

LIBRA

Es posible que se sienta solo, aunque no lo esté. Su economía va a sufrir varios reveses inesperados. El ambiente laboral va a estar algo tenso. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

ESCORPIO

Pareja y amigos caerán rendidos a sus encantos. Si tiene pendiente la firma de ese nuevo negocio, hágalo hoy. Sea práctico, de lo contrario le podrá el trabajo. Decaimiento pasajero, no se preocupe, no es nada.

SAGITARIO

Esa esperada reconciliación con su pareja se producirá. Aproveche las oportunidades que aparezcan de ganar dinero. Eleve su autoestima profesional. Tendrá las rodillas y los codos especialmente sensibles.

CAPRICORNIO

En el amor, fase de contradicciones. Con el dinero ahorrado puede permitirse algún caprichillo. En el aspecto profesional, todo marcha. Dedíquese más tiempo, lo necesita.

ACUARIO

Situación sentimental prometedora. Momento idóneo para inversiones. El trabajo va a desarrollarse en medio de cierta tensión. Posibles dolores de cabeza y náuseas.

PISCIS

Para su familia, usted es lo primero, no lo olvide. Los astros le favorecen en los negocios. Profesionalmente, le surgirán buenas oportunidades. Vigile los excesos alimenticios, no le benefician.