Horóscopo de hoy, viernes 08 de mayo de 2026

ARIES

Reencuentro con amigos de la infancia. No se preocupe por gastos imprevistos. Piénselo bien antes de aceptar ese trabajo. Cuidado con los pequeños accidentes domésticos.

TAURO

Si busca amor, en estos momentos lo tiene muy cerca. Revise su caldera, quizá consuma más de lo debido. Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente. No esté tan pendiente de su salud.

GÉMINIS

Todos los suyos no saben qué hacer para agradarle. Podrá acceder a un préstamo que necesita. Su afán de superación será bien recibido entre sus jefes. Si padece dolores de huesos, protéjase de la humedad.

CÁNCER

Radiante y vital y eso se notará en su relación amorosa. Sus acreedores están en buena disposición. No sea tan individualista a la hora de trabajar. El cansancio se apoderará de su cuerpo en esta jornada.

LEO

No sea agresivo con las personas que le quieren. Ha estado un poco apretado de dinero, pero ya pasó. Puede ir rematando los asuntos pendientes de su trabajo. Caminar a diario mejorará su salud y su ánimo.

VIRGO

Su actual relación es su verdadero amor. Tantos gastos acabarán por resentir su economía. La fortuna no le sonríe, tenga paciencia con ese ascenso. La pereza no es un buen aliado para su salud.

LIBRA

Ruptura momentánea con su pareja. El dinero le va a tener algo pensativo. Profundas transformaciones en su entorno laboral. Ágil y con energía suficiente para hacer lo que le apetezca.

ESCORPIO

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Suerte en lo económico. Los problemas del trabajo los resolverá sobre la marcha. Renueve su dieta y procure evitar los excesos.

SAGITARIO

Hoy su pareja le responderá con un arrebato de pasión. Gaste menos de lo presupuestado. No tenga miedo a un cambio profesional, será para bien. Los cambios de temperatura no son buenos, evítelos.

CAPRICORNIO

Ponga en su relación más cerebro y menos dramatismo. Juegue a la lotería, puede ganar dinero. Cualquier estudio complementario es bueno. Cuide esa afonía y no hable demasiado.

ACUARIO

Sus allegados conseguirán que olvide las preocupaciones. Buen día para sacar adelante proyectos económicos. Gran eficacia y capacidad de trabajo. Si hoy come más de la cuenta, no se preocupe.

PISCIS

Es ya la hora de hacer las paces con su pareja. Gran momento económico. En el trabajo, pasará buenos ratos. Quizá padezca acidez de estómago.