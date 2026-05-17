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Horóscopo de hoy, domingo 16 de mayo de 2026

La información de los astros que necesitás saber para comenzar el día.

17 Mayo de 2026 08.45

Aries

Tendrás ganas de actuar y resolver todo rápidamente, pero será importante manejar la ansiedad. La paciencia puede ayudarte a evitar discusiones innecesarias.

Tauro

El día favorece los encuentros tranquilos y los momentos de disfrute. Rodearte de personas cercanas te dará estabilidad emocional y bienestar.

Géminis

Tu comunicación estará especialmente activa. Podrías recibir noticias interesantes o mantener conversaciones que te ayuden a aclarar situaciones pendientes.

Cáncer

Las emociones estarán muy presentes y será importante no sobrecargarte con preocupaciones ajenas. Buscar espacios de calma te ayudará a sentirte mejor.

Leo

Tu energía y carisma estarán en alza. Será un buen día para compartir con otros, liderar planes o tomar iniciativas personales.

Virgo

La organización será clave para mantener la tranquilidad. Resolver pendientes o planificar los próximos días puede darte una sensación de mayor control.

Libra

Buscar armonía en tus relaciones será fundamental. Una charla sincera podría ayudarte a fortalecer un vínculo importante o resolver diferencias.

Escorpio

Tu intuición estará más fuerte que de costumbre. Confiar en lo que sentís puede ayudarte a tomar buenas decisiones durante la jornada.

Sagitario

El día invita a salir de la rutina y buscar nuevas experiencias. Un cambio de aire o una actividad diferente puede renovar tu energía.

Capricornio

Las responsabilidades podrían seguir presentes incluso en domingo. Organizarte bien te permitirá cumplir sin resignar momentos de descanso.

Acuario

Tu creatividad y tus ideas estarán potenciadas. Aprovechá para pensar en proyectos, cambios o planes que te entusiasmen a futuro.

Piscis

La jornada favorece la introspección y el descanso emocional. Escuchar tus necesidades y darte un momento de tranquilidad será fundamental.


 

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