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Pronóstico del tiempo

Vuelve el frío a Catamarca y así va a estar el clima este jueves

La jornada se presentará estable y luego de un amanecer con una Sensación Térmica de 5.3 grados, se esperan temperaturas agradables para el resto de este jueves.

14 Mayo de 2026 07.33

El clima en Catamarca casi llegando al fin de semana se anticipa estable, con cielo entre algo y parcialmente nublado a lo largo del día y sin probabilidades de precipitaciones. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la madrugada tuvo un cielo algo nublado, una temperatura de 6 grados y vientos leves. A esto se suma la Sensación Térmica de 5.3 grados.

Durante la mañana el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 6 grados. El viento rotará al Noreste y tendrá velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la tarde se espera el momento más cálido de la jornada, con una temperatura máxima de 23 grados y cielo parcialmente nublado. El viento soplará desde el Norte con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

En tanto, hacia la noche persistirán las condiciones de nubosidad parcial, con una temperatura cercana a los 16 grados y viento del Norte de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El SMN no prevé ráfagas ni lluvias para ninguna franja horaria del día. La inestabilidad entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

 

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Catamarca Clima Catamarca SMN

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