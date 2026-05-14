Vuelve el frío a Catamarca y así va a estar el clima este jueves

El clima en Catamarca casi llegando al fin de semana se anticipa estable, con cielo entre algo y parcialmente nublado a lo largo del día y sin probabilidades de precipitaciones. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la madrugada tuvo un cielo algo nublado, una temperatura de 6 grados y vientos leves. A esto se suma la Sensación Térmica de 5.3 grados.

Durante la mañana el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 6 grados. El viento rotará al Noreste y tendrá velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la tarde se espera el momento más cálido de la jornada, con una temperatura máxima de 23 grados y cielo parcialmente nublado. El viento soplará desde el Norte con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

En tanto, hacia la noche persistirán las condiciones de nubosidad parcial, con una temperatura cercana a los 16 grados y viento del Norte de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El SMN no prevé ráfagas ni lluvias para ninguna franja horaria del día. La inestabilidad entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.