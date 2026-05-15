Horóscopo de hoy, viernes 15 de mayo de 2026

ARIES

Oportunidad de disfrutar de un nuevo amor. Llevará a cabo con éxito numerosas transacciones. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Sobrado de salud, enhorabuena.

TAURO

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Bien de dinero y mejorando. Acepte ese desafío profesional, se alegrará. Su salud será muy buena, y su estado de ánimo aún mejor.

GÉMINIS

Las peleas sin fundamento le alejan de su pareja. Equilibre su economía. Sabe cómo mantener su posición laboral. Haga un esfuerzo y dedique más tiempo al ocio.

CÁNCER

Recurra a sus amigos si las cosas se enturbian con la familia. Un pariente saldrá al quite con un aporte económico extra. No se cree enemigos ahora que ya llega el éxito laboral. Ejercite el cuerpo.

LEO

El amor de los demás será su recompensa. La economía le tendrá hoy inquieto y preocupado. Posibilidades de un aumento de sueldo. Las comidas con mucha sal hay que evitarlas.

VIRGO

La relación amorosa le proporcionará una gran paz. Momento propicio para invertir en el hogar. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. El senderismo mejorará el estado de su organismo.

LIBRA

El apoyo que necesita lo obtendrá en el entorno familiar. Intente mejorar su crédito hipotecario. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Respete al pie de la letra los consejos del médico.

ESCORPIO

La falta de sinceridad complicará su relación amorosa. Obtendrá beneficios inesperados. Tiene que centrarse y organizar su trabajo. Controle el nerviosismo.

SAGITARIO

Necesita liberarse de una excesiva dependencia de su pareja. Oportunidad de aumentar su economía, no la deje pasar. Es un gran profesional y hoy lo demostrará. Intente comer comida casera.

CAPRICORNIO

Su relación sentimental necesita un ritmo más tranquilo. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Alguno de sus superiores quiere promocionarle. Cuídese, se sentirá perfectamente.

ACUARIO

Día importante en el terreno amistoso. Evite comprar alocadamente. Muchas satisfacciones en el trabajo. Ningún motivo para estar preocupado por su salud.

PISCIS

Día para solucionar problemas amorosos. Ahorre todo lo que pueda, se acercan pagos importantes. Su profesión le ocupará mucho tiempo, así que relájese. Su dentadura le ocasionará pequeños problemas.