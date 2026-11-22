ARIES

La jornada puede sentirse algo extraña si notás reacciones que no terminás de entender. Antes de responder, convendrá pensar bien qué dijiste o hiciste y evitar sumar tensión. En el amor y la familia, escuchar más puede ayudar a resolver malentendidos que todavía están a tiempo de acomodarse.

TAURO

El domingo aparece muy favorable, aunque será importante cuidar más el cuerpo y recuperar hábitos saludables. También puede surgir una salida agradable con amigos o alguna sorpresa inesperada. En el amor, quienes están solos pueden empezar a mirar con otros ojos a alguien cercano, mientras que una relación estable puede dar un paso más.

GÉMINIS

Un encuentro inesperado puede dejarte una enseñanza importante o abrirte otra forma de mirar una situación. También habrá ayuda disponible para resolver un tema que venía complicándose. En el amor, alguien de tu entorno puede estar interesado en vos y quizás sea momento de darle espacio para que lo demuestre.

CÁNCER

El plano sentimental estará muy presente y puede obligarte a revisar inseguridades que no tienen tanto que ver con la realidad. Si tu pareja atraviesa un buen momento, será mejor acompañar y celebrar en lugar de compararte. Tu propio espacio para crecer también llegará y convendrá confiar más en ese proceso.

LEO

Algunas circunstancias pueden hacerte pensar en resignar actividades que te hacen bien para asumir más trabajo o buscar mayores ingresos. No será la mejor idea. El domingo pide recuperar tiempo propio y valorar lo simple. En el amor, convendrá entregarse solo cuando haya señales claras de reciprocidad.

VIRGO

Un cambio de planes puede terminar siendo mucho más positivo de lo que parece al principio. Alguien cercano puede necesitarte y responder a ese pedido dejará una buena sensación. En el amor, si venís sin pareja, una persona que ya mirabas con interés podría finalmente dar una señal más concreta.

LIBRA

Una diferencia de opiniones con alguien querido puede generar roce, pero no será necesario llevarla más lejos. Las miradas distintas también enriquecen los vínculos. En el amor, una cita o encuentro puede finalmente concretarse y la clave estará en actuar con naturalidad, sin dejar que los nervios dominen la situación.

ESCORPIO

La indecisión sentimental puede ocupar demasiado espacio y dificultar otras áreas del día. Si sentís que estás dividido entre dos personas, tomar distancia de ambas puede ayudarte a ordenar lo que realmente querés. También será importante que este tema no se traslade al trabajo ni condicione decisiones profesionales.

SAGITARIO

Un recuerdo o encuentro reciente puede haber reactivado algo del pasado que creías superado. El domingo será para volver a poner el foco en el presente y no abandonar un camino que viene siendo favorable. En pareja, será importante demostrar que ese pasado no ocupa más lugar que el vínculo actual.

CAPRICORNIO

La jornada aparece muy positiva y puede traerte nuevas ideas para mejorar en lo profesional. Aprovechar ese impulso será importante. En el amor, el punto más delicado estará en los celos. Dar más espacio y confianza puede fortalecer la relación mucho más que cualquier intento de control.

ACUARIO

Pensar demasiado puede estar generando más cansancio que los problemas en sí. El domingo será ideal para despejar la cabeza, salir, caminar o escuchar música. También convendrá evitar gastos impulsivos para compensar el malestar. En el amor, será mejor confiar en tu propia intuición que en opiniones ajenas.

PISCIS

La tendencia a asumir problemas ajenos puede terminar agotándote más de la cuenta. Será importante ayudar solo cuando realmente tengas energía para hacerlo y reservar espacio para vos. En pareja, una relación de largo recorrido puede necesitar más iniciativa para recuperar entusiasmo y volver a conectar.