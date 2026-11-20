El Gobierno nacional publicó el listado de más de 21.800 titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral que podrían perder su prestación, luego de una nueva disposición de la Secretaría Nacional de Discapacidad. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 3695/2026, publicada el 28 de octubre en el Boletín Oficial, e incluye un anexo con la identificación de las personas alcanzadas.

La decisión establece un plazo de 60 días corridos para solicitar la rehabilitación de las pensiones, mediante la presentación de documentación actualizada que permita acreditar nuevamente el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio.

Uno de los aspectos centrales de la resolución es que la Secretaría Nacional de Discapacidad dejó sin efecto la rehabilitación de estas prestaciones, que habían sido restituidas anteriormente por una orden judicial. Sin embargo, la publicación del listado no significa que todos los beneficiarios incluidos hayan dejado de cobrar automáticamente la pensión.

La disposición establece un procedimiento para que las personas identificadas puedan solicitar la revisión de su situación y presentar los elementos necesarios para acreditar su derecho a continuar percibiendo la prestación. Por ese motivo, la publicación de la nómina constituye una instancia relevante para que cada titular pueda verificar si está alcanzado por la medida y conocer los pasos que deberá seguir.

Cómo consultar si una pensión figura en el listado oficial

Para identificar a las personas comprendidas en la decisión, el Gobierno incorporó a la Resolución 3695/2026 un Anexo I con los datos de los titulares alcanzados. Los beneficiarios pueden consultar ese documento en el Boletín Oficial y comprobar si su prestación aparece dentro de la nómina publicada.

El listado corresponde a pensiones por invalidez laboral que habían sido suspendidas durante las auditorías realizadas por la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que posteriormente fueron restituidas a partir de una decisión judicial.

La consulta del anexo permite conocer si una persona está incluida entre los casos afectados por la nueva disposición. Se trata de un paso importante, ya que el procedimiento de rehabilitación está dirigido específicamente a los titulares identificados en ese documento.

El Gobierno difundió el listado a través del siguiente enlace oficial:

Consultar el Anexo I de la Resolución 3695/2026 en el Boletín Oficial.

La publicación permite acceder a la nómina incorporada a la resolución y verificar si los datos de la prestación aparecen entre los casos alcanzados.

Qué documentación deben presentar los beneficiarios

Las personas incluidas en el listado podrán solicitar la rehabilitación de su pensión mediante la presentación de documentación actualizada. La resolución establece que los titulares deberán aportar elementos que permitan revisar su situación y acreditar que mantienen las condiciones necesarias para acceder a la prestación.

Entre los requisitos documentales mencionados se encuentran:

Documentación médica actualizada, para respaldar la situación vinculada con la invalidez laboral.

Datos personales renovados, con la información correspondiente al titular de la prestación.

Antecedentes que acrediten el derecho al beneficio, necesarios para que las autoridades puedan analizar cada solicitud.

La presentación de estos documentos constituye el mecanismo previsto para que los beneficiarios soliciten que su prestación vuelva a ser rehabilitada. No obstante, completar el trámite no implica que la recuperación del pago se produzca de manera automática.

De acuerdo con la disposición, cada solicitud será evaluada por las autoridades competentes, que deberán analizar la documentación presentada y determinar si corresponde restablecer la pensión. Por lo tanto, la presentación dentro del plazo establecido no garantiza por sí misma que el beneficio sea recuperado.

Cuándo comienzan a correr los 60 días

Uno de los puntos centrales del procedimiento está relacionado con el inicio del plazo para realizar la presentación. La resolución establece que los 60 días corridos comienzan a contarse desde la notificación individual a cada beneficiario, y no desde la fecha en que el Gobierno publicó el listado en el Boletín Oficial.

Esta precisión resulta importante porque diferencia la publicación general de la nómina de la comunicación formal que debe recibir cada titular alcanzado por la medida.

En consecuencia, el plazo para solicitar la rehabilitación no se inicia automáticamente el 28 de octubre, fecha de publicación de la Resolución 3695/2026. El cómputo comienza cuando se concreta la notificación individual correspondiente.

La resolución también dispone que los beneficiarios deberán ser notificados formalmente y que tendrán la posibilidad de presentar los recursos administrativos correspondientes. De esta manera, además de la solicitud de rehabilitación y la documentación respaldatoria, se contempla la posibilidad de recurrir administrativamente la decisión.

Dónde realizar el trámite para solicitar la rehabilitación

Los titulares incluidos en el Anexo I disponen de distintas vías habilitadas para presentar la documentación y realizar las consultas relacionadas con el procedimiento.

Según la información difundida, las presentaciones pueden efectuarse en:

Oficinas de Anses.

Dependencias habilitadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Formulario de consultas del Ministerio de Salud.

Correo electrónico: [email protected].

Estos canales están disponibles para que los beneficiarios puedan avanzar con las gestiones correspondientes, presentar los elementos requeridos y consultar sobre la situación de sus prestaciones.

La posibilidad de realizar el trámite por distintas vías permite que los titulares cuenten con alternativas para efectuar la presentación. En todos los casos, el procedimiento contempla la entrega de documentación actualizada y la posterior evaluación de cada situación por parte de las autoridades competentes.

El origen de la medida y los cambios en el escenario judicial

La publicación de la nómina tiene como antecedente el proceso de auditorías de las pensiones por invalidez laboral y las decisiones judiciales que intervinieron en la restitución de prestaciones suspendidas. Durante 2025, la Justicia había ordenado restablecer las pensiones que habían sido suspendidas durante las auditorías y pagar los haberes que habían quedado retenidos. Esa decisión permitió que las prestaciones alcanzadas fueran restituidas.

Sin embargo, el escenario judicial cambió en febrero de 2026, cuando la Cámara Federal de Tucumán revocó la sentencia de primera instancia. A partir de esa resolución, la Secretaría Nacional de Discapacidad revisó los casos comprendidos y dejó sin efecto la rehabilitación de las prestaciones identificadas en el nuevo anexo.

La Resolución 3695/2026 formalizó esa decisión y estableció el procedimiento que deberán seguir los beneficiarios alcanzados para solicitar nuevamente la rehabilitación de sus pensiones.

El proceso, por lo tanto, reúne distintas etapas: las suspensiones realizadas durante las auditorías de la ex ANDIS, la restitución dispuesta por la Justicia en 2025, la revocación de la sentencia de primera instancia por parte de la Cámara Federal de Tucumán en febrero de 2026 y la posterior revisión administrativa de los casos por parte de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Notificación individual y posibilidad de presentar recursos

Además de establecer la publicación del listado y el mecanismo para solicitar la rehabilitación, la resolución dispone que los beneficiarios deberán recibir una notificación formal. Esa comunicación individual es la que determina el comienzo del plazo de 60 días corridos para realizar las presentaciones.

La normativa también contempla que los titulares podrán interponer los recursos administrativos correspondientes, una alternativa prevista para quienes busquen cuestionar la decisión que afecta su prestación.

De esta manera, los más de 21.800 beneficiarios identificados deberán prestar atención a la nómina oficial, verificar si sus datos aparecen en el Anexo I y considerar el procedimiento establecido para solicitar la rehabilitación.

La medida no supone que todos los titulares hayan perdido automáticamente el cobro, pero sí deja sin efecto la rehabilitación de las prestaciones incluidas en el listado y abre una nueva instancia de revisión. La posibilidad de recuperar cada pensión dependerá de la presentación de la documentación requerida y de la evaluación que realicen las autoridades.

Con la Resolución 3695/2026, el Gobierno estableció así un nuevo procedimiento para los pensionados por invalidez laboral alcanzados por la decisión, con un plazo de 60 días desde la notificación individual, distintos canales para presentar la documentación y la posibilidad de recurrir administrativamente las decisiones.