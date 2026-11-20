ARIES

Tu magnetismo estará en alza, pero conviene evitar conflictos o chismes en tu entorno cercano. En el trabajo recibirás reconocimiento y es posible que ingrese dinero inesperado de un asunto pendiente.

TAURO

Es un día ideal para pasar a la acción con ese proyecto que te ilusiona y dejar atrás vínculos que no son recíprocos. Tendrás buena intuición para encontrar soluciones y un momento favorable en el terreno económico.

GÉMINIS

Aunque la jornada pueda empezar con algunas dudas o recuerdos del pasado, mejorará con el correr de las horas. Confiá en tu intuición ante propuestas poco claras y aprovechá para disfrutar de un buen momento personal o en pareja.

CÁNCER

Mantené la calma frente a posibles tensiones laborales, ya que se perfilan éxitos inesperados y buenas noticias. El entorno afectivo y las amistades te brindarán armonía, apoyo y momentos agradables.

LEO

Contás con un fuerte impulso energético para avanzar hacia tus metas y resolver asuntos pendientes con facilidad. Brillarás en lo profesional, aunque conviene actuar con equilibrio y evitar presiones innecesarias.

VIRGO

La organización y la constancia serán tus mejores aliadas para cuidar tus recursos y destacar en el trabajo. En lo personal, un trato amable y comprensivo te ayudará a recomponer o fortalecer vínculos cercanos.

LIBRA

Se presentan buenas oportunidades para negociar, impulsar ideas creativas o evaluar una inversión. En el plano afectivo, la comunicación fluirá mejor hacia el final del día, favoreciendo la complicidad.

ESCORPIO

Evitá adelantarte a los hechos o imaginar escenarios negativos sobre asuntos pendientes, ya que las cosas empezarán a destrabarse. Canalizá tu intensidad con disciplina en el trabajo y evitá gastos impulsivos.

SAGITARIO

Disfrutarás de una jornada dinámica, social y favorable para nuevos proyectos, viajes o encuentros divertidos. Mantenete atento a conversaciones en tu entorno laboral, porque puede surgir.

CAPRICORNIO

Es un buen momento para tomar decisiones importantes, sembrar proyectos o concretar asuntos materiales con ayuda inesperada. Procurá no aislarte y apoyarte en tus vínculos más cercanos.

ACUARIO

Tu creatividad y originalidad te permitirán encarar proyectos con proyección a futuro. Si algo no sale en el primer intento, insistí con calma y prestá atención a las cualidades de quienes te rodean.

PISCIS

Mantenete firme en tus objetivos sin dejarte influenciar por comentarios externos. En el ámbito laboral tendrás buen rendimiento, mientras que en el amor pueden darse sorpresas agradables; cuidá el descanso.