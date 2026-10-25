  • Dólar
  • BNA $1500 ~ $1550
  • BLUE $1545 ~ $1565
  • TURISTA $1950 ~ $1950

13 C ° ST 12.94 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Horóscopo de hoy domingo 25 de octubre de 2026

Conocé qué te deparan los astros para el día de hoy.

25 Octubre de 2026 08.56

Aries

El día puede traer una situación que te obligue a revisar una decisión reciente. Evitá responder de manera impulsiva y tomate el tiempo necesario para elegir el camino que mejor se adapte a tus objetivos.

Tauro

Vas a encontrar bienestar en los planes sencillos y en la compañía de personas de confianza. Aprovechá el domingo para descansar y dejar de lado las preocupaciones que no necesitan una solución inmediata.

Géminis

Una conversación puede abrirte nuevas perspectivas sobre un asunto personal. Escuchá con atención y no descartes una idea diferente solo porque se aleje de lo que habías imaginado.

Cáncer

El día te invita a prestar atención a tus emociones y a expresar aquello que venís guardando. Una charla sincera puede ayudarte a aclarar un malentendido y recuperar la tranquilidad.

Leo

Podrías sentir renovado entusiasmo por un proyecto que habías dejado en pausa. Aprovechá para organizar tus ideas y pensar cómo avanzar, sin presionarte por conseguir resultados inmediatos.

Virgo

La jornada será propicia para ordenar pendientes, aunque también vas a necesitar desconectar de las obligaciones. No conviertas el descanso en otra tarea que debas cumplir a la perfección.

Libra

Una decisión relacionada con tus vínculos puede empezar a definirse. Buscá el equilibrio entre escuchar a los demás y respetar tus propios deseos, sin asumir compromisos que no te convencen.

Escorpio

Tu capacidad para observar los detalles puede ayudarte a comprender mejor una situación que venía generando dudas. Antes de sacar conclusiones, procurá hablar directamente con las personas involucradas.

Sagitario

Las ganas de cambiar de aire pueden impulsarte a aceptar una invitación o improvisar un plan. Permitite salir de la rutina y disfrutar de una experiencia que te ayude a renovar la energía.

Capricornio

Es posible que empieces a anticipar las responsabilidades de la semana. Organizá lo prioritario, pero reservá tiempo para vos: descansar también es necesario para sostener tus objetivos.

Acuario

Una propuesta o intercambio de ideas puede despertar tu curiosidad. Mantené una actitud abierta y explorá nuevas alternativas antes de decidir si vale la pena involucrarte.

Piscis

El domingo te invita a recuperar la calma y reconocer qué situaciones te están quitando energía. Escuchá tu intuición, pero no te apresures a tomar decisiones importantes si todavía necesitás claridad.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también