Horóscopo de hoy domingo 25 de octubre de 2026

Aries

El día puede traer una situación que te obligue a revisar una decisión reciente. Evitá responder de manera impulsiva y tomate el tiempo necesario para elegir el camino que mejor se adapte a tus objetivos.

Tauro

Vas a encontrar bienestar en los planes sencillos y en la compañía de personas de confianza. Aprovechá el domingo para descansar y dejar de lado las preocupaciones que no necesitan una solución inmediata.

Géminis

Una conversación puede abrirte nuevas perspectivas sobre un asunto personal. Escuchá con atención y no descartes una idea diferente solo porque se aleje de lo que habías imaginado.

Cáncer

El día te invita a prestar atención a tus emociones y a expresar aquello que venís guardando. Una charla sincera puede ayudarte a aclarar un malentendido y recuperar la tranquilidad.

Leo

Podrías sentir renovado entusiasmo por un proyecto que habías dejado en pausa. Aprovechá para organizar tus ideas y pensar cómo avanzar, sin presionarte por conseguir resultados inmediatos.

Virgo

La jornada será propicia para ordenar pendientes, aunque también vas a necesitar desconectar de las obligaciones. No conviertas el descanso en otra tarea que debas cumplir a la perfección.

Libra

Una decisión relacionada con tus vínculos puede empezar a definirse. Buscá el equilibrio entre escuchar a los demás y respetar tus propios deseos, sin asumir compromisos que no te convencen.

Escorpio

Tu capacidad para observar los detalles puede ayudarte a comprender mejor una situación que venía generando dudas. Antes de sacar conclusiones, procurá hablar directamente con las personas involucradas.

Sagitario

Las ganas de cambiar de aire pueden impulsarte a aceptar una invitación o improvisar un plan. Permitite salir de la rutina y disfrutar de una experiencia que te ayude a renovar la energía.

Capricornio

Es posible que empieces a anticipar las responsabilidades de la semana. Organizá lo prioritario, pero reservá tiempo para vos: descansar también es necesario para sostener tus objetivos.

Acuario

Una propuesta o intercambio de ideas puede despertar tu curiosidad. Mantené una actitud abierta y explorá nuevas alternativas antes de decidir si vale la pena involucrarte.

Piscis

El domingo te invita a recuperar la calma y reconocer qué situaciones te están quitando energía. Escuchá tu intuición, pero no te apresures a tomar decisiones importantes si todavía necesitás claridad.