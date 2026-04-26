Horóscopo de hoy, domingo 26 de abril de 2026

Aries

Sentirás un impulso fuerte a actuar y avanzar con decisiones personales. Canalizar esa energía de forma consciente será clave para evitar conflictos innecesarios.

Tauro

La jornada invita a bajar el ritmo y priorizar el bienestar. Tomarte un tiempo para vos y tus afectos cercanos puede ayudarte a recargar energías.

Géminis

Tu comunicación estará más fluida que de costumbre. Es un buen momento para expresar ideas, resolver malentendidos o retomar conversaciones pendientes.

Cáncer

Las emociones estarán presentes, pero podrás gestionarlas con mayor claridad. Un buen día para ordenar lo interno y fortalecer vínculos importantes.

Leo

Tu carisma estará en alza y podrías destacarte en entornos sociales. Aprovechá para compartir, pero también para escuchar a los demás.

Virgo

El orden será fundamental para que el día fluya sin tensiones. Organizar pendientes o planificar la semana te dará mayor tranquilidad.

Libra

Buscar equilibrio será la clave del día. Podrías encontrarte tomando decisiones importantes en lo afectivo; escucharte será fundamental.

Escorpio

Tu intuición estará muy activa. Confiar en lo que sentís te permitirá avanzar, siempre que evites actuar de manera impulsiva.

Sagitario

El día invita a romper con la rutina. Hacer algo distinto, aunque sea pequeño, puede renovar tu energía y tu perspectiva.

Capricornio

Las responsabilidades pueden hacerse presentes, pero sabrás manejarlas con madurez. Organizarte bien te permitirá cumplir y descansar.

Acuario

Las ideas nuevas toman protagonismo. Es un buen momento para proyectar a futuro o animarte a iniciar algo que te entusiasma.

Piscis

La jornada favorece la conexión interna. Escuchar tus emociones y darte un espacio de calma será clave para cerrar la semana en armonía.