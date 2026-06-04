Horóscopo de hoy, jueves 04 de junio de 2026

ARIES

No sea tan crítico y sí más flexible con la relación actual. Ayudará económicamente a un familiar. Un amigo va a intervenir para que se reconozca su trabajo. Si padece asma, cuídese más, podría tener una recaída.

TAURO

El futuro le depara nuevas sorpresas entre sus amistades. Demasiados gastos extras, contrólese. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Los problemas circulatorios vuelven a amenazarle.

GÉMINIS

Disculpe a su pareja y podrá reafirmar su relación. Los problemas económicos que le agobian se resuelven. Posibilidad de que cambien mucho las cosas en el terreno profesional. Esa tensión constante acabará pasándole factura.

CÁNCER

No dude de su pareja, sus sentimientos son verdaderos. No corra riesgos económicos, no es el momento. Un compañero le favorecerá para que progrese. Su vitalidad le hará resplandecer y será muy popular.

LEO

Conocerá a una persona que le resultará interesante. Buen momento para comenzar un plan de ahorro. Aprenda a transmitir sus ideas profesionales. Su circulación sanguínea se verá favorecida si sale a caminar.

VIRGO

Alguien quiere conquistar a su pareja, no tendrá éxito. Es posible que pronto le llegue una inyección de dinero. Mal momento para cambiar de trabajo. Descansar más, es la única manera de encontrarse bien.

LIBRA

Bienestar y felicidad emocional. Ha gastado más de la cuenta, aprenda la lección. Hoy tendrá el éxito profesional garantizado. Disfrutará de un estado mental envidiable.

ESCORPIO

Los fallos de sus familiares se los debe tomar con calma. Si le apetece darse algún capricho, hoy es el día. Los asuntos laborales le irán muy bien. Por su salud, no acumule cansancio.

SAGITARIO

Su vida amorosa está a punto de quedarse estancada. Puede jugar algo de dinero a la lotería. Va a estar inspirado y lleno de ideas en su trabajo. Aumento de peso, cuidado con las comidas y bebidas.

CAPRICORNIO

Está bien ser independiente, pero déjese querer. No arriesgue en inversiones dudosas. En el trabajo, se pueden amontonar pequeños problemas. Continúe con el ejercicio físico, le sienta muy bien.

ACUARIO

Hable con su pareja de sus necesidades. En la economía, todo irá sobre ruedas. Los astros le dan un empujoncito hacia ese ascenso. Va a tener que cuidarse más.

PISCIS

Necesita encontrar afinidad en una pareja. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Su tesón en el trabajo le reportará nuevas ofertas. Dispone de reservas energéticas, no las agote.