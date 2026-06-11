Horóscopo de hoy, jueves 11 de junio del 2026

ARIES

En el amor, fase de contradicciones. Controle los gastos, se presentan imprevistos. Sus expectativas profesionales se verán cumplidas. Un tratamiento de relajación no viene mal a nadie.

TAURO

No es su mejor etapa en pareja, pero todo pasará. Dispondrá de bastante más dinero del que pensaba. Asuntos profesionales solicitan mayor atención por su parte. No se automedique, vaya a su consulta.

GÉMINIS

Va a vivir el amor intensamente. Se está gastando el dinero a lo loco, ya es hora de parar. Su progreso profesional no tiene freno. Procure no frecuentar ambientes muy cargados.

CÁNCER

No pierda el tiempo con personas a las que no interesa. Mal momento para derrochar su dinero. Conseguirá pequeños triunfos en su mundo laboral. No abuse de los restaurantes de comida rápida.

LEO

Vida sentimental muy placentera. En los negocios, tome sus propias decisiones. Mucho trabajo extra, no debe dudar en pedir ayuda. La dentadura puede causarle problemas; vaya al dentista.

VIRGO

Hoy su pareja le responderá con un arrebato de pasión. No hay acontecimientos especiales en relación con el dinero. En su empresa, hoy será un día árido, paciencia. Las personas alérgicas no deben olvidar su revisión anual.

LIBRA

Reforzará los lazos amorosos y de amistad. No tire la casa por la ventana si vienen amigos de fuera. Ambiente de trabajo armonioso, contribuya a conservarlo. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

ESCORPIO

El entendimiento con su pareja cada vez es mayor. Resolverá con suerte asuntos de créditos. Su imagen se está deteriorando entre sus compañeros. Vaya al médico, necesita un chequeo.

SAGITARIO

Abra la puerta a la felicidad, diga sí al amor. No abuse económicamente de su familia. Establezca alianzas en su círculo profesional. Mejorará su tono vital y su humor.

CAPRICORNIO

El tren del amor no es fácil que pase dos veces, súbase. Amenazan gastos imprevistos. Deseará dar una buena impresión a sus superiores. Un buen masaje aliviará las molestias corporales.

ACUARIO

Plantéese su vida sentimental con más seriedad. No es buen momento para gastar. Reconsidere su actitud en el trabajo, no se juegue el puesto. Las comidas copiosas terminan en malas digestiones.

PISCIS

Es muy importante que no confunda el amor con el sexo. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. Tenga cuidado con los despistes laborales. Descanse hasta recuperarse del cansancio acumulado.



