Horóscopo de hoy jueves 12 de noviembre de 2026

ARIES

Aparece una oportunidad ideal para animarte a un proyecto que venías postergando. En el plano personal, una cuestión familiar que te preocupaba comienza a encontrar solución.

TAURO

Las emociones ganan intensidad y te llevan a revisar una situación que creías resuelta. Una responsabilidad inesperada podría modificar tus planes del día.

GÉMINIS

La jornada favorece los encuentros sociales, las ideas compartidas y las iniciativas tanto laborales como personales. Una charla con alguien experimentado te dará una nueva perspectiva sobre un proyecto.

CÁNCER

Tenés el impulso necesario para avanzar con una meta personal y demostrar de qué sos capaz. En el amor, surge una buena ocasión para recuperar la confianza en un vínculo que se había enfriado.

LEO

La armonía lunar con Marte y Júpiter en tu signo te llena de suerte, iniciativa y ganas de disfrutar. Es un excelente día para cerrar ciclos del pasado, resolver gestiones pendientes y asumir riesgos calculados en el trabajo.

VIRGO

Necesitás tomar un poco de distancia de ciertos conflictos para entender qué te está movilizando. Un compañero o persona cercana te pedirá opinión sobre un asunto delicado.

LIBRA

Las ganas de compartir proyectos y reencontrarte con personas que te entusiasman marcan el ritmo del día. Una situación imprevista pondrá a prueba tu capacidad de improvisación.

ESCORPIO

Sentís una fuerte necesidad de avanzar y obtener reconocimiento por tu esfuerzo. En lo económico, conviene evitar decisiones impulsivas y evaluar una nueva forma de organizar tus finanzas.

SAGITARIO

Con la Luna en tu signo, sentís un fuerte impulso para moverte, explorar y recuperar la confianza en vos mismo. Se abren puertas inesperadas que favorecen un cambio positivo en tu suerte.

CAPRICORNIO

Sentís el deseo de retomar algo que venías aplazando. Es un buen momento para ordenar prioridades.

ACUARIO

Te espera un día de mucha actividad en el que lograrás resolver asuntos pendientes con paciencia y tenacidad. El panorama es muy favorable para cuestiones de dinero y resultados materiales.

PISCIS

La energía del día invita a soltar el control y prestar atención a tu bienestar emocional. Es una jornada propicia para descansar, ordenar ideas y enfocarte en lo que te transmite calma.