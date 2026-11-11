Horóscopo de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026

ARIES

Debes buscar nuevas formas de inversión para tu dinero, porque con el modelo que actualmente utilizas es más que probable que estés perdiendo dinero. Cambia de asesores.

TAURO

No te dejes amedrentar por amenazas que en realidad nunca se van a cumplir, sigue tu camino sin desviarte sólo porque afecte a los intereses de personas cercanas a ti.

GÉMINIS

Tendrás que recurrir a un superior para resolver un problema de trabajo que sobrepasa tus atribuciones. No lo intentes por tu cuenta, no te corresponde y podrías meter la pata.

CÁNCER

Atraviesas un periodo de transición en tu vida, las cosas están cambiando a gran velocidad y apenas te das cuenta de la profundidad de esas modificaciones. Reflexiona al respecto.

LEO

Tienes la oportunidad de superarte en un ámbito importante de tu vida, quizá en el deportivo. Si pones todo el empeño, tienes a los astros a tu favor y te empujarán a grandes marcas.

VIRGO

Si compaginas estudios y trabajo, se acercan tiempos complicados porque las exigencias de ambos estadios de tu vida pueden rozar la incompatibilidad. Emplea tu ingenio.

LIBRA

Día muy propicio para emprender proyectos que tengan que ver con los cambios, las remodelaciones o las restauraciones. En el ámbito de la salud te espera una noticia preocupante.

ESCORPIO

Aunque de momento estés preocupado por un par de problemas que no sabes cómo van a evolucionar, no pierdas el sueño, porque tu personalidad es fuerte y sabrás adaptarte a los cambios.

SAGITARIO

Las cosas únicas son tu gran debilidad, que puede causar grandes perjuicios a tu economía. Piénsatelo dos veces antes de ceder a la tentación de sacar la tarjeta de crédito.

CAPRICORNIO

Una persona con un marcado carácter agresivo se enfrentará a ti por un problema de orden profesional. Mantén la calma y procura que la discusión no se acalore demasiado.

ACUARIO

Tus deseos de controlar e incluso de poseer a la persona amada se están convirtiendo en un problema para la relación. Te costará mucho, pero debes respetar el ámbito privado de tu pareja.

PISCIS

Un suceso inesperado te une al menos por unos días a una persona que hasta ahora no conocías en profundidad. De esta relación temporal podría nacer otra más duradera.