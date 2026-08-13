Horóscopo de hoy, jueves 13 de agosto del 2026

ARIES

Sus responsabilidades no las eche sobre su pareja. Los asuntos de dinero van mejor de lo que esperaba. En el aspecto profesional, todo marcha. No cometa excesos con la alimentación.

TAURO

No espere que los problemas se solucionen solos, dialogue. En cuestiones financieras, sea más realista y sensato. Su actitud agresiva provocará tensiones en su trabajo. Relájese, está muy alterable.

GÉMINIS

Envíe flores a esa persona tan especial. Debe ahorrar si quiere hacer el viaje soñado. En el trabajo, goza del apoyo de sus superiores. Quedar con sus amigos mejora su estado anímico.

CÁNCER

Magnífico día en compañía de su pareja. Con el capital conseguido puede invertir en una vivienda. La jornada laboral transcurrirá sin incidencias. Ese zumo de naranja diario da sus frutos.

LEO

Apasionado, su pareja disfrutará de esos momentos. Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda. Aprenda cómo trabajar y obtendrá grandes resultados. Afectado por molestias estomacales.

VIRGO

Halague a su pareja, pero con sinceridad. El bache económico forma parte del pasado. Su sueño es montar un negocio y ahora es el momento. Debe prestar más atención a su alimentación.

LIBRA

No le conviene enzarzarse en polémicas con su pareja. Rechace esa propuesta de inversión o su economía sufrirá. Le irá mejor en su trabajo, si no va dejando tareas pendientes. Se encuentra bien y con un humor contagioso.

ESCORPIO

Acaparar la atención del ser amado le hará feliz. Jornada propicia para acuerdos económicos. No debe permitir que se le acumule el trabajo en exceso. Si padece alergias deberá tomar su medicación.

SAGITARIO

Gente cercana a usted le ayudará a pasar el bache afectivo. Obtendrá beneficios si hace inversiones inteligentes. Presión laboral por parte de los compañeros. El aburrimiento le jugará una mala pasada, relaciónese.

CAPRICORNIO

Su vida sentimental va a crecer con nuevas relaciones. Los gastos se disparan. Mayor rendimiento si busca nuevas formas de trabajar. Procure cuidar y mejorar su aspecto.

ACUARIO

Sentimentalmente aburrido por la rutina. Con su carisma, los negocios le irán de maravilla. Es importante que colabore con sus compañeros y se calme. Mantenga una alimentación controlada.

PISCIS

Tropezará con la negativa de su pareja para ese cambio de planes. Modere su actual tendencia consumista. En el trabajo, no se inmiscuya en tareas que no son suyas. Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.