Horóscopo de hoy, miércoles 12 de agosto del 2026

ARIES

Si tiene quejas en su relación, expóngalas. Mal momento para comprar o vender. Los retos laborales le estimulan, eso gusta a sus jefes. Póngase las pilas haciendo deporte con sus amigos.

TAURO

Junto a su pareja, dedique más atención a los hijos. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba. En su trabajo, no firme nada sin estar asesorado. Más enérgico y vitalista de lo habitual.

GÉMINIS

El amor llega a su vida de manera inesperada. No se fíe del dinero fácil. En el trabajo, no sea tan quisquilloso, puede tener problemas. Vigile esas dolencias que sufre.

CÁNCER

Dígale claramente a su pareja lo que espera de ella. Esas últimas inversiones serán beneficiosas. Por fin capta ese nuevo cliente tan importante. Cuidado con las articulaciones cuando practique deporte.

LEO

Procure ser menos brusco con su pareja. Utilice sus ganancias para ampliar conocimientos. La impulsividad no es buena para hablar con los jefes. Buen momento para buscar un mayor aporte de energías.

VIRGO

Disfrutará de la compañía de los que le quieren. Vive con demasiados caprichos. El trabajo en equipo siempre consigue buenos resultados. La dieta debe ser más acorde con las necesidades reales.

LIBRA

Tiene que renovar una parte de su círculo amistoso. En el aspecto económico debería ser más realista. La seguridad en su trabajo le lleva al optimismo. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

ESCORPIO

No dé falsas esperanzas a alguien que piensa en usted. Económicamente, podrá tapar esos inquietantes agujeritos. Necesita aislarse para acabar ese proyecto laboral. Dosifique el ejercicio físico o de lo contrario abandonará.

SAGITARIO

El orgullo, a veces, hace que nos perdamos muchas cosas. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. Su responsabilidad hará que la productividad aumente. Sus dientes están muy sensibles al frío y al calor.

CAPRICORNIO

Los amores fugaces se sucederán con gran facilidad. Se siente como si nadara en la abundancia, y con razón. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

ACUARIO

Estabilidad en el terreno sentimental. Valore bien esa oferta económica que le van a hacer. Alguien que trabaja a su lado quiere hacerle sombra. Prudencia con la dieta; podría caer en un estado anémico.

PISCIS

Intensa vida social; puede conocer a su futura pareja. Prudencia en las gestiones económicas. Con tenacidad conseguirá lo que se proponga en el trabajo. Goza de buena salud y estará de buen humor.