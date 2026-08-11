Horóscopo de hoy, martes 11 de agosto del 2026

ARIES

Quien le está rondando, al final le conquistará. Aplique toda su creatividad en ganar el dinero que necesita. Día estupendo para llegar a un acuerdo laboral. Los cambios de temperatura podrían perjudicar su garganta.

TAURO

Surgirá una relación pero no pasará de la amistad. Aunque la fortuna le sonría, mantenga los pies en el suelo. Aumenta su popularidad en el entorno laboral. Escuche las voces de alarma del cuerpo y dele un descanso.

GÉMINIS

Está entre gente divertida, pero no olvide a los suyos. Cuidado con arriesgar bienes materiales. Demostrará á sus jefes lo que vale. En cuanto a la salud, se sentirá mejor que nunca.

CÁNCER

Es posible que se sienta solo, aunque no lo esté. No se deje persuadir para realizar una inversión. Jornada positiva en el terreno laboral. Va a sentirse fuerte y con buen ánimo.

LEO

Tiene gran atractivo personal. Buen momento para invertir sus ahorros. Preste atención a los cambios profesionales. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

VIRGO

Esa persona que tanto le mira busca algo, pregúntele. Día óptimo en el aspecto económico. Retome algún antiguo proyecto profesional. Relaciónese y apúntese a cualquier actividad que le apetezca.

LIBRA

De vez en cuando, déjese llevar de la mano de su pareja. Si tiene que hacer una compra importante, hoy es el día. En su empresa estarán encantados con sus proyectos. Piense un poco más en usted y cuídese.

ESCORPIO

Venus ejerce su influencia para que le embargue la pasión. Buen asesoramiento para aumentar sus ingresos. Aproveche las nuevas ofertas profesionales. No permita que el estrés diario le ocasione dolor de cabeza.

SAGITARIO

Noche ideal para disfrutar de una velada romántica. No es una buena ocasión para derrochar su dinero. Llegará a acuerdos beneficiosos con sus compañeros. No realice demasiadas actividades domésticas, descanse.

CAPRICORNIO

No se meta en novedades amorosas, no es el momento. Derrochar no es un buen camino, sus ahorros tienen fondo. Aparque esos proyectos laborales más ambiciosos. Temple sus nervios y relájese.

ACUARIO

Su pareja está a punto de explotar; no la lleve al límite. Intente ser más frío con los asuntos económicos. Su afán de superación será bien recibido entre sus jefes. El contacto con la naturaleza despejará su mente.

PISCIS

Sea detallista y dedique más mimos a sus familiares. No abuse económicamente de su familia. Trácese una línea de acción diferente en su trabajo. Camine, le ayudará a canalizar el nerviosismo.