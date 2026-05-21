Horóscopo de hoy, jueves 21 de mayo de 2026

ARIES

Disfrute al máximo de la relación actual. Si tiene un dinero para invertir, hoy es el día. El éxito profesional está a la vuelta de la esquina. Se encontrará bien, tanto física como psicológicamente.

TAURO

En lo sentimental, no fuerce situaciones difíciles. Debe dar salida a ese dinero ahorrado, regálese un capricho. Sus proyectos laborales se desbloquean. La obsesión por lucir una figura espléndida es excesiva.

GÉMINIS

Hoy afianzará su amor. Es un buen momento para comprar, hágalo con precaución. Fuerte competitividad laboral de la que saldrá airoso. Está cansado y necesita unos días de relax.

CÁNCER

Buenas perspectivas en el amor. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. Acepte esa ventajosa oferta de emp. Tendencia a sufrir mareos y dolores de espalda leves.

LEO

Gana la confianza de la persona que le interesa. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. Complicaciones en el trabajo. Le costará dormir debido a las tensiones que le rodean.

VIRGO

Necesita apoyo inmediato de los amigos. Le conviene reducir al máximo los gastos. En el trabajo, pise suelo firme y no deje ningún cabo suelto. Ausencia de problemas de salud, enhorabuena.

LIBRA

La vida social será muy estimulante. No se preocupe por los asuntos económicos; irán bien. No juzgue el trabajo de los demás, haga bien el suyo. Dedique el tiempo libre que tiene a cuidar su salud.

ESCORPIO

Junto a su pareja será feliz. Los juegos de azar pueden proporcionarle algún dinero. Si no tiene trabajo, salir al extranjero puede ser una opción. Tendencia a sufrir mareos ocasionales, cuídese.

SAGITARIO

Quizá está cansado para disfrutar del amor, pasará. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. Finalmente obtendrá éxitos profesionales. Cuidado con las articulaciones, no coja demasiado peso.

CAPRICORNIO

Recibirá una gran sorpresa. En el contexto de las actividades económicas, todo bien. Empieza a concretarse una mejora en el trabajo. Su sentido del humor será lo mejor para aliviar el estrés.

ACUARIO

Se alegrará de acudir a una reunión social. Quizá tenga que pedir ayuda económica a un amigo. Esa postura negativa complicará su proyecto laboral. Cuidado, las tensiones suelen pasar factura.

PISCIS

Buen día para comenzar una nueva amistad. Tiene que afrontar gastos de envergadura. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Momento mental bueno para poner su salud en orden.