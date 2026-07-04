Violento choque en Catamarca dejó un motociclista hospitalizado

En la noche de este viernes, a las 20:10, se registró un siniestro vial en la intersección de avenida Del Bicentenario y calle Óscar Díaz, un hecho que demandó la intervención de personal policial, profesionales de la salud y autoridades judiciales encargadas de llevar adelante las actuaciones de rigor.

De acuerdo con la información suministrada, el episodio involucró a una motocicleta Motomel Skua 150 cc., de color rojo, dominio 409-LKA, conducida por Deolindo Manuel Chayle (51), y a un automóvil Peugeot 280 blanco, que era conducido por Agustina Ponce (32).

Por razones que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en la mencionada intersección, dando origen al procedimiento de emergencia que se desplegó en el lugar del hecho.

Los vehículos involucrados

Según los datos informados, Deolindo Manuel Chayle, de 51 años, se desplazaba a bordo de una Motomel Skua 150 cc., identificada con el dominio 409-LKA y de color rojo, cuando se produjo el impacto.

En tanto, el otro vehículo involucrado fue un Peugeot 280 blanco, que era conducido por Agustina Ponce, de 32 años.

Entre los datos técnicos informados sobre los vehículos se destacan:

Motocicleta: Motomel Skua 150 cc.

Motomel Skua 150 cc. Dominio: 409-LKA.

409-LKA. Color de la motocicleta: rojo.

rojo. Automóvil: Peugeot 280.

Peugeot 280. Color del automóvil: blanco.

Las circunstancias que derivaron en la colisión continúan siendo materia de investigación, por lo que las actuaciones buscan establecer cómo se produjo el siniestro.

Asistencia médica y traslado

Como consecuencia del impacto, ambos conductores fueron asistidos por facultativos médicos del SAME, quienes realizaron la evaluación correspondiente en el lugar del siniestro.

Tras la atención inicial, los profesionales de la salud determinaron el traslado de Deolindo Manuel Chayle al Hospital San Juan Bautista, con el objetivo de que recibiera una atención médica de mayor complejidad.

La información disponible indica que la decisión fue adoptada por los médicos que intervinieron en la emergencia, luego de asistir a los protagonistas del hecho.

Operativo policial y actuaciones judiciales

El siniestro motivó un importante despliegue de recursos para garantizar la asistencia de los involucrados y preservar el lugar donde ocurrió la colisión.

En el sitio trabajaron efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa) junto a personal de la Comisaría Segunda, quienes llevaron adelante las tareas operativas correspondientes tras el hecho.

Asimismo, sumariantes del Precinto Judicial N° 2 realizaron las actuaciones de rigor, procedimiento habitual destinado a documentar el siniestro y reunir los elementos necesarios para la investigación.