Persiste la ola polar en Catamarca y se espera el día más frío de la semana: así estará el tiempo

Catamarca transitará un nuevo período climático marcado por la persistencia de aire muy frío, en continuidad con los efectos de las recientes nevadas registradas en sectores serranos y cordilleranos. El escenario atmosférico, según el Observatorio Climatológico de la UNCA, se mantiene influenciado por una masa de aire polar que seguirá condicionando las temperaturas en gran parte del territorio provincial.

Este patrón térmico no solo impactará en las zonas de alta montaña, sino también en áreas del interior, donde se esperan valores térmicos particularmente bajos durante los próximos días, con escasa recuperación durante las horas de la tarde.

Pronóstico entre el viernes 3 y el domingo 5: mañanas extremas y escasa recuperación térmica

El período comprendido entre el viernes 3 y el domingo 5 estará caracterizado por un escenario de mañanas muy frías, con temperaturas mínimas que podrían ubicarse cerca e incluso por debajo de los 0 °C en áreas de montaña y sectores del interior provincial.

De acuerdo con el Observatorio Climatológico de la UNCA, el comportamiento térmico previsto incluye:

Mínimas cercanas o inferiores a 0 °C en áreas de montaña y sectores del interior.

en áreas de montaña y sectores del interior. Tardes frescas , con escasa recuperación térmica .

, con . Persistencia de inestabilidad residual en zonas serranas.

en zonas serranas. Baja probabilidad de precipitaciones aisladas en sectores de montaña.

en sectores de montaña. En el Valle Central, las probabilidades de precipitación se mantienen reducidas.

Este escenario refuerza la continuidad de condiciones invernales marcadas, donde el frío matinal se mantiene como el rasgo dominante, acompañado por tardes que no logran compensar la pérdida térmica acumulada durante la noche.

Lunes 6: mejora gradual pero con mañanas aún muy frías

Hacia el lunes 6, se espera un mejoramiento gradual de las condiciones atmosféricas, asociado principalmente al incremento de las horas de sol. Este cambio favorecerá una recuperación progresiva de las temperaturas máximas, que volverán a ubicarse en valores considerados más agradables para la época del año.

Sin embargo, el comportamiento térmico seguirá mostrando una fuerte amplitud diaria, ya que las primeras horas del día continuarán registrando valores muy bajos debido a la permanencia de la masa de aire polar.

El informe detalla el siguiente panorama para el inicio de la semana:

Persistencia de contrastes térmicos marcados en el interior provincial.

en el interior provincial. Registros bajo cero en la Puna y sectores de montaña .

. Máximas entre 9 °C y 14 °C en gran parte del oeste y este provincial.

en gran parte del oeste y este provincial. Valores cercanos a 17 °C en el Valle Central hacia el inicio de la nueva semana.

Este escenario evidencia una transición climática gradual, donde la mejora diurna convive con un persistente enfriamiento nocturno y matinal.

Contrastes térmicos en el interior provincial

Uno de los aspectos más relevantes del pronóstico es la marcada heterogeneidad térmica entre distintas regiones de Catamarca. Mientras las zonas elevadas continúan bajo condiciones de frío extremo, el Valle Central presenta una recuperación más moderada de las temperaturas máximas.

En este contexto, el interior provincial experimentará:

Puna y sectores de montaña: registros bajo cero.

registros bajo cero. Oeste y este provincial: máximas entre 9 °C y 14 °C.

máximas entre 9 °C y 14 °C. Valle Central: valores cercanos a 17 °C hacia el comienzo de la semana.

Esta distribución térmica refuerza la influencia del relieve en la configuración del clima local, generando fuertes contrastes en distancias relativamente cortas.

Alerta por vientos intensos y contexto de precipitaciones deficitarias

A la persistencia del frío se suma una alerta oficial por vientos intensos en sectores cordilleranos y de la Puna, un factor que incrementa la rigurosidad de las condiciones meteorológicas en zonas de altura.

En paralelo, el escenario climático se inscribe en un contexto más amplio: durante las segundas quincenas de los primeros seis meses del año, se han registrado precipitaciones inferiores a lo habitual, una tendencia que continúa observándose en la evolución reciente del clima provincial.

Este elemento aporta una dimensión adicional al análisis meteorológico, ya que la baja disponibilidad de precipitaciones se mantiene como un rasgo recurrente dentro del período observado, en combinación con episodios de aire frío y condiciones invernales persistentes.