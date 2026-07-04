Horóscopo del 4 de julio de 2026

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Olvide ese antiguo amor y mire al frente. Los problemas económicos le amargarán el día. En el trabajo, se puede encontrar con algunos conflictos. Puede que necesite un expectorante.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Cuidado con los celos, para quienes tienen pareja estable. Sus expectativas en temas económicos no se cumplirán. En su trabajo le tienen muy bien considerado. La cabeza va a ser su zona más delicada.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Luche por su relación, si todavía le interesa. Las finanzas están al alza. Le darán nuevas responsabilidades. No abuse de los medicamentos para dormir.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Día de gran armonía con la familia y la pareja. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Ese cambio de turno en el trabajo será pasajero. Molestias óseas o musculares en la espalda.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Asuma gastos en función de sus ingresos. No vaya de un trabajo a otro con indecisión. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Amenaza de una crisis sentimental por malentendidos. Tiende al ahorro, pensando en lo que se avecina. Seguirá en racha de prestigio profesional. Para hacer régimen la fuerza de voluntad es imprescindible.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Las relaciones con la persona amada no están muy bien. Los problemas económicos están a punto de resolverse. En el trabajo, su actuación se verá recompensada. El sistema nervioso puede provocarle alguna dolencia.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

La comunicación con su pareja será complicada, esfuércese. Su cuenta bancaria va creciendo poco a poco. Si tiene negocio propio, trabajará demasiadas horas. Energía mental positiva que le potencia su buena salud.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sea más comunicativo con la persona amada. Posponga las decisiones económicas para otro día. En el trabajo será la estrella, todos le consultarán. Problemas digestivos, hoy dieta blanda.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Va a tener gastos, pequeños pero abundantes. Laboralmente, día muy movido. La ingesta de hidratos de carbono aporta energía a su cuerpo.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Mire en su interior y cambie actitudes desagradables. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. Aproveche para estudiar algo nuevo. Si tiene problemas de insomnio, quizá la lectura le ayude.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Conocerá a alguien muy especial que hará tilín en su corazón. Disfrute de su dinero sin reparos. Ser muy perfeccionista en el trabajo no siempre es bueno. Procure tener una dieta equilibrada y duradera.