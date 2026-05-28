Horóscopo de hoy, jueves 28 de mayo de 2026

ARIES

Le aguarda un día muy romántico y apasionado. Tendrá que ayudar a algún pariente o amigo con su dinero. No permita que se le acumulen las tareas. Oportunidad para liberarse de ese persistente estrés.

TAURO

Conquistará a la persona que le interesa. Con el capital conseguido puede invertir en una vivienda. Si alguien de su trabajo le desespera, no pierda la calma. Evite los hábitos que merman sus facultades físicas.

GÉMINIS

Tenga más en cuenta a sus amigos si no quiere perderlos. Se sentirá con ganas de hacer regalos. No tire la toalla, su carrera profesional dará el giro esperado. Si padece problemas de piel, visite al dermatólogo.

CÁNCER

Si lo desea, es buen momento para aumentar la familia. Cuidado con los riesgos económicos. Intente ser más minucioso con su trabajo. Puede padecer de cefaleas continuadas.

LEO

No juegue con los sentimientos de su pareja. Los trabajos extras le harán ganar mucho dinero. Tomar drásticas decisiones profesionales le beneficiará. Atención a su alimentación.

VIRGO

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. Ha de reducir en lo posible sus gastos. Los asuntos de trabajo le tendrán bastante ocupado. Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia.

LIBRA

No discuta con su pareja. Buenas miras económicas, atraviesa un momento estable. El trabajo en equipo le gustará más de lo que pensaba. Olvídese de automedicarse, consulte con el especialista.

ESCORPIO

Las discusiones con su pareja empeoran la relación. Los problemas financieros se resuelven de forma imprevista. En el trabajo, planifique mejor su tiempo. Procure cuidar más su dieta.

SAGITARIO

Encontrará a su pareja perfecta, en lo físico y en lo afectivo. Llegan buenas noticias de su banco. Tendencia a equivocaciones y descuidos en el trabajo. El organismo tiene un límite, no lo olvide.

CAPRICORNIO

Debe ser más tolerante con sus seres queridos. Cuenta con más dinero del que necesita, sea solidario. Compagine su trabajo con la ayuda a los compañeros. Descanse todo lo que pueda.

ACUARIO

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Solucione sus problemas económicos. Impedimentos para desarrollar sus funciones en la empresa. Su condición física mejorará si sale a caminar.

PISCIS

Llegan personas interesantes a su vida. Recuperará el dinerito que había prestado. Resuelva ese conflicto tonto con un compañero del trabajo. Tiene alergia pero esto no le impedirá hacer su vida normal.