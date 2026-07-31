Horóscopo de hoy, viernes 31 de julio del 2026

ARIES

Apertura y comunicación interesantes con sus familiares. Respecto al dinero, hoy tendrá un golpe de suerte. Llega la estabilidad al terreno laboral, disfrútela. Termine con el cansancio, debería llevar una vida más sana.

TAURO

Introduzca novedades en su relación sentimental. Llegan buenas noticias en materia económica. Es totalmente necesario el trabajo en equipo. Andará flojo de reservas, cuide la alimentación.

GÉMINIS

Las peleas sin fundamento le alejan de su pareja. Esa indiferencia por los problemas económicos es peligrosa. Si no tiene horario flexible en su trabajo, sea puntual. Revise su botiquín antes de hacer un viaje.

CÁNCER

No dé vueltas a la cabeza, refuerce sus relaciones familiares. En este momento, debe frenar los gastos superfluos. Trate de captar nuevos clientes para su empresa. Si su médico le aconseja vacunarse, hágalo.

LEO

Nueva etapa de serenidad con sus familiares y amigos. Con el capital conseguido puede invertir en una vivienda. Día francamente productivo en el terreno profesional. Disminuya un poco ese ajetreado ritmo de vida que lleva.

VIRGO

Encontrará el equilibrio con su pareja teniendo más intimidad. En el aspecto económico, sin problemas. Cambios profesionales y movimientos inesperados. Sin más dilación, hágase un chequeo.

LIBRA

Se puede dar un fructífero encuentro amoroso. Intente buscar nuevas fuentes de ingresos. Ojo, podría descuidar algún trabajo importante. Irradia vitalidad por los cuatro costados.

ESCORPIO

Día complicado para su vida sentimental. Cambios importantes en sus propiedades. En el trabajo, puede llegar a estar tenso e irritable. Intente hallar ese equilibrio que tanto necesita.

SAGITARIO

Cuidará mucho su imagen personal para mostrarse irresistible. La base de una buena economía es el control. Su tesón y constancia serán reconocidos por su jefe. Debe procurar no obsesionarse tanto con su cuerpo.

CAPRICORNIO

No idealice demasiado a su pareja, es humana. Sus ahorros aumentan gracias al consejo de un amigo. No piense más en ese asunto profesional y cálmese. Al final del día se notará cansado, intente recuperarse.

ACUARIO

No permita que su relación de pareja caiga en la rutina. Utilice su dinero en algo productivo. Tenga más tacto al comentar los problemas del trabajo. Su mal humor se debe al estrés.

PISCIS

No permita que el qué dirán afecte a su relación sentimental. Cíñase al gasto que había presupuestado. Los problemas laborales en equipo son más llevaderos. Comienza a recuperarse de esa pequeña depresión.