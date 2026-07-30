Horóscopo de hoy, jueves 30 de julio del 2026

ARIES

El amor será lúdico, romántico y arrollador. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Sus jefes se resisten a sus peticiones. Hoy se encuentra pletórico, hará todo lo que le apetezca.

TAURO

Ha tomado la decisión correcta con esa relación. No le hace falta estirar tanto el dinero. Expondrá las prioridades de la empresa y triunfará en su trabajo. Cuidarse no quiere decir obsesionarse.

GÉMINIS

Junto a su pareja, dedique más atención a los hijos. Por fin va a poder decir adiós a los problemas económicos. El trabajo va a discurrir bien durante la jornada. Sus piernas pueden verse resentidas debido al ajetreo diario.

CÁNCER

Una nueva oportunidad sentimental le da la vida. Procure ser un poco más generoso con el dinero. Tenga un poco de calma en el ámbito laboral. Cuide su cuerpo de forma especial.

LEO

Un amigo le decepcionará. Obtiene importantes beneficios económicos. La relación con sus superiores no es buena, sea diplomático. Por fin le invaden las ganas de salir, no se reprima.

VIRGO

Conocerá a una persona que no le conviene demasiado. Ahorre para evitar disgustos en un futuro. Su reputación profesional es inmejorable. Gozará de mucho dinamismo.

LIBRA

Sea perseverante con esa persona que aún no le hace caso. Precaución a la hora de gastar. Le conviene explotar su creatividad laboral. Jornada ideal para dejar de fumar.

ESCORPIO

Las relaciones con personas más jóvenes animarán su vida. Los ahorros le hacen sentirse seguro. Esos proyectos profesionales serán muy positivos. Vigile las molestias musculares.

SAGITARIO

En cuestiones amorosas, buen día. Prudencia con el dinero, o sea, con los gastos. Busque aliados para el trabajo, los necesitará. Evite las comidas muy grasas y controle el colesterol.

CAPRICORNIO

Su amor puede sorprenderle de manera muy agradable. Recibe un dinero extra, seguramente a través de un familiar. Evite encontronazos con sus compañeros de trabajo. Necesita mayor actividad física, no sea perezoso.

ACUARIO

Llame a su pareja y propóngale una cita romántica. Posibilidad de que sus ingresos mejoren. Los asuntos de trabajo le tendrán bastante ocupado. Los sobreesfuerzos físicos a la larga se pagan.

PISCIS

Es difícil imaginar la convivencia sin hacer cambios. Gente aprovechada intenta darle un «sablazo». Los grandes proyectos profesionales serán un éxito. Gozará de un estado físico excelente.