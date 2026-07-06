Horóscopo de hoy, lunes 06 de julio del 2026

ARIES

Va a vivir el amor intensamente. Vigile el presupuesto que tiene destinado al hogar. Entablará nuevos contactos útiles para su empresa. Unas horas de escapada, y volverá renovado.

TAURO

Poca tranquilidad en el terreno amoroso. Puede llegar una cuantiosa cantidad de dinero. No debe despistarse, sea más sistemático trabajando. Atención con los excesos en la comida y la bebida.

GÉMINIS

Día de intenso romanticismo. Ahorre, dentro de poco necesitará un dinerillo extra. Si trabaja en equipo pueden surgir disputas. Necesita cuidarse un poco más.

CÁNCER

Ha llegado el momento de comenzar una historia de amor. Gaste menos y podrá ahorrar para algún capricho. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Hágase unos análisis de sangre para controlar su salud.

LEO

Gran complicidad con la persona amada. Momento poco propicio para las inversiones. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. Antes de acostarse, dese un baño caliente, le relajará.

VIRGO

Cuidado con las adulaciones, no las confunda con amor. Ese capricho que tiene en mente puede esperar. En asuntos laborales no le puede ir mejor. Duerma para reponer fuerzas.

LIBRA

Sorprenda a su pareja con una escapada romántica. Su economía está en un buen momento, invierta. El inmovilismo no le favorece ante sus jefes. Hoy hará gala de su buen humor.

ESCORPIO

Esa persona que le quita el sueño le corresponde. Disfrute mucho gastando ese dinero que ha recibido. En el trabajo, no conviene que cargue con más responsabilidades. Acabe con los excesos y plantéese una vida sana.

SAGITARIO

Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. Reanude el trabajo que hace tiempo tiene paralizado. Los contratiempos desaparecen de su vida.

CAPRICORNIO

No sea agresivo con las personas que le quieren. Un desafortunado percance podría hacerle perder dinero. Delegue labores para que los trabajos salgan en fecha. Se curará completamente de una antigua dolencia.

ACUARIO

Su relación es tan sólida, que nadie puede interponerse. Sea prudente con los gastos. Posibilidades de mejora en el actual empleo. Cuide la zona lumbar, vejiga y riñones.

PISCIS

No le faltará ocasión para mejorar su vida sentimental. No se lamente, sus finanzas mejoran. Sea práctico, de lo contrario le podrá el trabajo. Practique deporte, reactivará su circulación.