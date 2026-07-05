¿Qué le pasó a la Imagen peregrina de la Virgen del Valle que iba a La Rioja?

Un accidente que se habría registrado este domingo al mediodía generó preocupación y tristeza entre los fieles católicos que seguían el traslado de una de las imágenes peregrinas de la Virgen del Valle hacia la provincia de La Rioja.

El episodio ocurrió sobre la Ruta Nacional 38 y tuvo como protagonista a una de las imágenes que, como ocurre tradicionalmente, participa de las celebraciones de invierno en honor a San Nicolás de Bari, festividades que culminaron durante esta jornada con la Solemne Procesión.

La noticia comenzó a difundirse a través de distintos medios de comunicación riojanos y rápidamente despertó interés debido a la importancia que la Imagen Peregrina tiene para los devotos que cada año acompañan estas celebraciones religiosas. Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a surgir distintas versiones sobre las consecuencias del hecho, sin que hasta el momento exista una comunicación oficial que permita establecer con precisión lo sucedido.

La versión sobre la caída de la urna

Según informó el medio Involucrados La Rioja, el incidente se produjo cuando la urna que transportaba la Imagen Peregrina de la Virgen del Valle cayó del vehículo en el que era trasladada.

De acuerdo con esa publicación, el impacto habría provocado que la imagen sufriera "daños irreparables", una información que rápidamente generó repercusión entre los fieles y en distintos espacios vinculados a la actividad religiosa. Pese a esa situación, siempre según esa misma versión, la comitiva continuó el viaje previsto hasta llegar a la ciudad capital de La Rioja para participar de las actividades programadas en el marco de las celebraciones.

La difusión de esa información dio lugar a numerosas consultas y a la expectativa por conocer el verdadero estado de la imagen luego del accidente.

Otras versiones señalan daños menores

Mientras la primera información hablaba de consecuencias graves para la Imagen Peregrina, otros medios de comunicación de la provincia de La Rioja difundieron una versión diferente sobre el episodio.

De acuerdo con esas publicaciones, el daño sufrido no habría sido de consideración, lo que permitió que la imagen pudiera formar parte del acto central desarrollado durante la jornada. Esas versiones sostienen que la Morena del Valle participó de la Solemne Procesión, celebrada como cierre de las festividades de invierno en honor a San Nicolás de Bari.

La coexistencia de ambas informaciones refleja que todavía no existe una confirmación definitiva respecto de la magnitud del daño sufrido por la imagen ni de las circunstancias exactas en que ocurrió el incidente.

Virgen del Valle en La Rioja

Una tradición que se mantiene cada año

El traslado de la Imagen Peregrina de la Virgen del Valle forma parte de una tradición que acompaña las celebraciones de invierno en honor a San Nicolás de Bari. Cada año, una de las imágenes peregrinas participa de las actividades religiosas organizadas en la provincia de La Rioja, compartiendo con los fieles los actos litúrgicos que culminan con la Solemne Procesión.

En esta oportunidad, el viaje quedó marcado por el accidente ocurrido durante el recorrido sobre la Ruta Nacional 38, hecho que motivó la difusión de distintas versiones acerca del estado de conservación de la imagen.

La continuidad del viaje hasta la capital riojana fue uno de los aspectos coincidentes entre las informaciones conocidas hasta el momento.

Sin información oficial

Hasta el momento, no existe información oficial del Obispado de Catamarca respecto de lo sucedido durante el traslado. Tampoco fueron comunicados oficialmente los detalles sobre las circunstancias en las que se habría producido el accidente ni el grado de daño que pudo haber sufrido la Imagen Peregrina.

La ausencia de un pronunciamiento institucional mantiene abiertas las distintas versiones difundidas por los medios riojanos y deja pendiente una confirmación oficial sobre el estado de la imagen.

En ese contexto, la expectativa permanece centrada en la posibilidad de que el Obispado brinde precisiones que permitan esclarecer el episodio y confirmar cuál fue el alcance del incidente registrado durante el viaje.