Horóscopo de hoy, lunes 08 de junio del 2026

ARIES

Puede pasar de la pasión a la ruptura. Estará acertado a la hora de mover su dinero. No se deje llevar por utopías profesionales. Por fin le invaden las ganas de salir, no se reprima.

TAURO

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Llega un dinero con el que no contaba. El trabajo resultará más llevadero. Adolecerá de dolores musculares sin importancia.

GÉMINIS

Relaciones muy interesantes le darán qué pensar. Juegue a la lotería nacional, está de suerte. Va a gozar de una excelente reputación en el trabajo. Buen momento físico y psicológico.

CÁNCER

Un comentario malicioso sobre su mejor amigo le afectará. Superará sin problemas los gastos extras que se avecinan. En su nueva aventura laboral, los astros le acompañan. Su energía debe enfocarla de manera positiva.

LEO

Día muy nostálgico recordando un amor. Económicamente, aproveche el buen momento. Buen día para establecer relaciones laborales. Procure no trasnochar demasiado.

VIRGO

Escuche a su pareja, tiene mucho que contarle. Mal momento para iniciar negocios desconocidos. Mayor actividad laboral que de costumbre, pasará. Cuídese más, la noche se hizo para descansar.

LIBRA

Dedique a la persona amada algo más de atención. Si le deben dinero, intente cobrarlo ahora. No deje que sus compañeros empañen su trabajo. La tensión diaria le provocará molestias de estómago.

ESCORPIO

Quizás descubra que su pareja no comparte sus planes. Mantenga la cabeza fría a la hora de ir de compras. Buenas relaciones con sus jefes. Si tiene problemas de insomnio, quizá la lectura le ayude.

SAGITARIO

El amor le sonríe, disfrute el momento. Gasta demasiado en ropa y complementos. En el trabajo, alguien quiere frustrar sus iniciativas. Goza de buena salud y estará de buen humor.

CAPRICORNIO

Día excelente para disfrutar del sexo sin tabúes. No sería mala idea que gastara dinero en ropa. Puede que le ofrezcan un puesto en otra empresa. Una escapada al campo siempre viene bien.

ACUARIO

La compañía ideal puede estar cerca. Gaste menos y podrá ahorrar para algún capricho. En su trabajo, estará rebosante de ideas originales. Descanse para reponerse físicamente.

PISCIS

No deje que nadie se meta en su relación. Estudie a fondo esa nueva inversión. No dude de sus valores y capacidades laborales. Estado mental y físico perfectos.