Horóscopo de hoy, lunes 13 de abril de 2026

ARIES

Despertará nuevos sentimientos en la persona que le gusta. En los asuntos económicos tiene la suerte de su lado. Es un buen momento para cambiar de trabajo. Si se pasa con los ejercicios físicos, llegará a lesionarse.

TAURO

Sea más valiente y láncese a una aventura pasional. Vence fácilmente las dificultades económicas. Enhorabuena, asciende rápidamente en el trabajo. Ponga interés sobre su aspecto físico, no se abandone.

GÉMINIS

Dinámica diferente en la relación de pareja. Importante apoyo económico procedente de un amigo. No ejerza el papel de protector con sus compañeros. Vigile las posturas mientras trabaja.

CÁNCER

Facilidad para acercarse al sexo opuesto. Revise sus cuentas y contrólese con su tarjeta de crédito. Buena comunicación con sus compañeros. Oxigene los pulmones y aclare la garganta.

LEO

Si no se siente a gusto, no mantenga esa relación. Suerte en el día de hoy en todo lo relacionado con la economía. Quizá se están fijando en usted para promocionarle. El descanso será fundamental en su vida actual.

VIRGO

Debido a su carácter alegre la gente se le acercará. Jornada próspera para su economía. Tiene que centrarse y organizar su trabajo. No magnifique sus problemas de salud y resuélvalos.

LIBRA

Una atracción fatal podría complicarle la existencia. Es probable que le toque un «pellizquito» en la lotería. Sobre las ofertas de trabajo, será muy difícil decidirse. La vitalidad y la energía se restablecerán pronto.

ESCORPIO

Los roces con su pareja se apaciguarán. No realice inversiones sin la ayuda de un profesional. Esa sensación de inestabilidad le hará buscar otro trabajo. Si le da pereza ir solo al gimnasio, anime a algún amigo.

SAGITARIO

Posibilidad de vivir un amor muy excitante. Una dificultad pecuniaria puede retrasar ese nuevo negocio. Tiene energía suficiente para desempeñar su trabajo. Hoy padecerá una ligera tos.

CAPRICORNIO

En el amor, piense antes de lanzarse a la acción. Se solucionan sus preocupaciones económicas. Encontrará la salida adecuada para su situación laboral. Sensación de decaimiento, consulte con su médico.

ACUARIO

Aclárese en el terreno amoroso. Con el dinero, no tome decisiones demasiado precipitadas. Cuide su reputación laboral y no acepte un mal proyecto. Mantenga una vida sana y pasee lo que pueda.

PISCIS

No agobie a sus seres queridos con sus lamentaciones. Buen momento en la cuenta corriente. Empieza a concretarse una mejora en el trabajo. Acuérdese de la visita al médico, más vale prevenir.