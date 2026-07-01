Continúa el alerta amarilla por ola polar en Catamarca: cuánto durará el frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este miércoles una alerta de orden amarillo por bajas temperaturas que alcanza a toda la provincia de Catamarca. La advertencia tiene una vigencia de 24 horas a partir de su emisión y pone el foco en el impacto que las bajas temperaturas pueden generar sobre la población.

De acuerdo con la información difundida, estas condiciones pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, entre los que se encuentran los niños, las personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. La advertencia busca poner en conocimiento de la población la persistencia de un escenario de frío que se mantendrá durante los próximos días.

Jueves con frío, lloviznas y probabilidad de nevadas en zonas serranas

El pronóstico para la Capital catamarqueña correspondiente al jueves 02/07 anticipa una jornada marcada por temperaturas bajas durante todo el día.

Se espera una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 7°C, configurando un escenario de frío persistente. El cielo permanecerá nublado, mientras que en las zonas serranas ubicadas por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar se prevén nevadas.

En tanto, para la ciudad se pronostican lloviznas durante la madrugada y hasta las primeras horas de la mañana, condición que acompañará el inicio de la jornada.

El viento será leve, con circulación desde el sector sur, alcanzando velocidades de entre 10 y 30 kilómetros por hora.

Entre los principales datos previstos para la jornada se destacan:

Temperatura mínima: 3°C.

3°C. Temperatura máxima: 7°C.

7°C. Estado del cielo: nublado.

nublado. Nevadas: en zonas serranas por encima de los 1500 msnm.

en zonas serranas por encima de los 1500 msnm. Lloviznas: durante la madrugada y primeras horas de la mañana en la ciudad.

durante la madrugada y primeras horas de la mañana en la ciudad. Viento: del sur entre 10 y 30 km/h.

del sur entre 10 y 30 km/h. Precipitación estimada: entre 1 y 3 milímetros.

El viernes continuará el frío y aumentará el viento

Para el viernes 03/07, el pronóstico indica que las bajas temperaturas persistirán, manteniendo condiciones similares a las registradas durante la jornada anterior.

Se prevé una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 8°C, aunque el aspecto más relevante del día será la presencia de viento con ráfagas provenientes del noreste, que oscilarán entre los 30 y los 60 kilómetros por hora.

Según el informe, estas condiciones harán que la sensación térmica sea aún más fría, reforzando el impacto del descenso de temperatura sobre la población.

El cielo permanecerá mayormente nublado, mientras que las precipitaciones serán significativamente menores en comparación con el jueves.

Los principales datos previstos para el viernes son:

Temperatura mínima: 3°C.

3°C. Temperatura máxima: 8°C.

8°C. Estado del cielo: mayormente nublado.

mayormente nublado. Viento: ráfagas del noreste entre 30 y 60 km/h.

ráfagas del noreste entre 30 y 60 km/h. Sensación térmica: más baja debido al viento.

más baja debido al viento. Precipitación estimada: entre 0 y 1 milímetro.

La nubosidad comenzará a retirarse y se esperan intensas heladas

Como dato adicional, el informe señala que la nubosidad comenzará a retirarse desde la madrugada del domingo.

Este cambio en las condiciones favorecerá la aparición de heladas intensas, con temperaturas que podrían ubicarse cerca de los 0°C.

La evolución prevista del tiempo muestra una continuidad del ambiente frío durante varios días, con una primera etapa caracterizada por nubosidad, lloviznas, posibles nevadas en sectores serranos y viento, seguida por un escenario de cielos más despejados que dará lugar a un marcado descenso térmico durante las primeras horas de la jornada.

En este contexto, la alerta amarilla por bajas temperaturas emitida para toda la provincia adquiere relevancia por el riesgo que estas condiciones representan para los sectores más vulnerables de la población, especialmente niños, personas mayores de 65 años y quienes presentan enfermedades crónicas.

El pronóstico para la Capital catamarqueña refleja una secuencia de jornadas con temperaturas bajas, precipitaciones de escasa magnitud, posibilidad de nevadas en las zonas serranas ubicadas por encima de los 1500 msnm, viento de distinta intensidad según el día y un escenario que, hacia el domingo, dará paso a heladas intensas con registros térmicos cercanos a los 0°C, consolidando un período dominado por el frío en la provincia.