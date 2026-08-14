Horóscopo de hoy, viernes 14 de agosto del 2026

ARIES

Procure ser todo lo natural que pueda con ese posible amor. Día positivo para todo lo relacionado con el dinero. Oportunidad de cambiar su rutina laboral. Canalice su exceso de energía física.

TAURO

Momentos emotivos en los encuentros con amigos. Tome precauciones y así evitará pasar apuros económicos. Sus jefes le escucharán y estarán de acuerdo con usted. Levemente, su salud se verá afectada.

GÉMINIS

Puede que surja un romance en el entorno laboral. Adopte soluciones progresivas para sus problemas económicos. Por fin llega ese tan merecido aumento de sueldo. Tome más verdura, le sentará bien a su organismo.

CÁNCER

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Antes de meterse en gastos, infórmese. Si está pensando en cambiar de trabajo, espere unos días. Va a tener que cuidarse más.

LEO

Cuide un poco más sus relaciones sentimentales. Si ha recibido una cantidad de dinero inesperada, no la gaste. Procure no comprometerse más de lo que puede en su trabajo. Los paseos al aire libre son buenos siempre.

VIRGO

Lo primero, intente ser feliz, después plantéese otros objetivos. Los ahorros le hacen sentirse seguro. Laboralmente, día muy movido. Buen momento para poder dejar un mal hábito.

LIBRA

Sus amigos siempre van a escuchar sus preocupaciones. Beneficios económicos gracias a los juegos de azar. Le sorprenderán con una gran noticia profesional. Pletórico de energía y vitalidad.

ESCORPIO

Busque la manera de pasar más tiempo junto a su pareja. En cuestiones de dinero, todo va a salir a pedir de boca. Si está sin trabajo hoy es un buen día para encontrarlo. Dolores de espalda, especialmente si juega al tenis.

SAGITARIO

Abundantes novedades en el amor. Un familiar estará dispuesto a avalarle para un crédito. Que la pereza no le impida llevar a cabo su trabajo. Un paseo en bici puede ayudarle a relajarse.

CAPRICORNIO

En el entorno familiar la envidia le acarreará problemas. Apriétese un poco el cinturón o lo pasará mal. Un amigo va a intervenir para que se reconozca su trabajo. El caminar todos los días mejorará su riego sanguíneo.

ACUARIO

Se va a dar cuenta de que ya no siente nada por su pareja. Se siente agobiado por los gastos que debe afrontar. La buena fortuna le acompaña en estudios y trabajo. No olvide la cita con el dentista.

PISCIS

El amor le acecha en cualquier momento y lugar. Procure reducir gastos. En cuanto a las ofertas profesionales, medite su respuesta. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará.