Horóscopo de hoy 15 de agosto de 2026

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El amor le ayuda a encontrar la paz interior. Tenga cuidado con los gastos fuera del presupuesto. En el trabajo, le reconocen sus méritos. El cansancio y la falta de sueño pueden agotarle.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La historia sentimental que está viviendo puede ser duradera. Buen día para plantear nuevos proyectos económicos. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Bajo de moral, hable con sus amigos.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No eche más leña al fuego y sea cuidadoso con su amor. Cuide sus inversiones y el resto de temas económicos. Le alegrará ver los resultados laborales debido a su esfuerzo. Hoy se encontrará muy bien, tanto mental como físicamente.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Sus mimos hacen muy feliz a su pareja. Si quiere aumentar sus ingresos, busque alternativas. Su calidad de vida mejora gracias al nuevo horario de trabajo. Practique ejercicios de yoga.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Controle su agresividad; daña a todos los que le quieren. Quiere hacer con su dinero más cosas de las que puede. Buena racha de logros profesionales. Ese dolor de codo se solucionará con reposo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Si está pensando en terminar su relación, hágalo ya. Procure no hacer gastos innecesarios durante este día. Se avecinan cambios favorables en el trabajo. Si padece dolores de huesos, protéjase de la humedad.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Cambie de argumentos, su pareja está cansada. No es un buen día para hacer inversiones arriesgadas. La tensión laboral disminuye. Se siente algo alicaído, pero será un trastorno pasajero.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Esos celos absurdos pueden llevarle a la ruptura. Vigile de cerca sus finanzas, aunque no hay riesgos. El trabajo en equipo funcionará positivamente. No esté tan pendiente de su salud porque está muy bien.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Unión total con sus familiares. Una reparación de su vehículo le fastidia el presupuesto. Sus compañeros no deben ser sus enemigos. Descanse todo lo que pueda.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Si choca mucho con la gente busque una explicación. Está muy preocupado por la economía que le rodea. Cuide la relación con su jefe. Intente aliviar los problemas que padece en la piel.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Insinúese a la persona amada con elegancia. Posiblemente tenga que comprar un coche nuevo. Hoy le felicitarán por su trabajo. Buen momento para reducir el consumo de alcohol y tabaco.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Momento sentimental bastante bueno e intenso. Las actividades extras producen ganancias importantes. Si piensa emprender un nuevo proyecto laboral, le irá bien. Muy a tiempo la visita al oculista.