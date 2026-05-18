Horóscopo de hoy, lunes 18 de mayo de 2026

ARIES

El sexo opuesto se sentirá muy atraído por usted. Antes de comprar, compare precios y calidades. Desconcierto con respecto a su trabajo actual. A tener en cuenta su espalda, será el punto débil.

TAURO

Comunique a su pareja sus sentimientos. El dinero es importante, pero no lo es todo. Acudirá al trabajo con gran optimismo e ilusión. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.

GÉMINIS

Le van a rodear personas muy atractivas, preste atención. Su economía doméstica se está reponiendo. Resultados excelentes en el trabajo. Debería caminar más.

CÁNCER

Situación bastante emocionante en lo sentimental. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Los vientos laborales soplan a su favor. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.

LEO

Si su corazón está libre, láncese a nuevas relaciones. Tenga cuidado con los juegos de azar. En el trabajo, sus superiores le quedarán agradecidos. A su cuerpo, lo tiene demasiado abandonado.

VIRGO

Si su pareja piensa de modo diferente, no se irrite. Pronto dejará de tener números rojos. Aumenta su capacidad productiva en el trabajo. El esfuerzo físico que está realizando le agota las fuerzas.

LIBRA

Ha llegado la hora de salir a buscar pareja. Por fin encuentra el banco a su medida. Es el momento de replantearse su trayectoria profesional. Quizá aparezcan problemas de salud de escasa importancia.

ESCORPIO

Si está comenzando una relación, puede ser algo serio. Antes de meterse en gastos, infórmese. Buen día para llegar a acuerdos con sus jefes. Su organismo está en un periodo inestable.

SAGITARIO

Su relación mejorará si hay más diálogo. Sin problemas para hacer frente a sus gastos. Se reconocerá su valía mediante un merecido ascenso. Los rayos del sol son una fuente inagotable de salud.

CAPRICORNIO

Situación tensa con la familia, tenga paciencia. Intente ser económicamente independiente. Profesionalmente, está en buen momento. Físicamente se sentirá fuerte y resistente.

ACUARIO

Solamente su familia llenará el hueco de su corazón. Descubra la manera de invertir sus ahorros positivamente. Buen día para hacer intercambios comerciales. Necesitará una buena alimentación.

PISCIS

Hable, o su relación se resentirá. Tras el derroche realizado, revise sus cuentas. Diferencias con sus compañeros enturbiarán la jornada. Le sentará muy bien salir a pasear.