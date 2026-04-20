Horóscopo de hoy, lunes 20 de abril de 2026

ARIES

Descubrirá nuevos aspectos de su carácter, se querrá más. De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene. Su ambición laboral le llevará a situaciones poco deseables. Puede sufrir un pequeño desarreglo intestinal.

TAURO

Se muestra indiferente y es por miedo a ser rechazado. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Progresos en el escalafón gracias a su esfuerzo. Su dieta es caótica, cuídese.

GÉMINIS

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. Buen día para hacer números y ver dónde puede ahorrar. Aumenta su popularidad en el entorno laboral. No deje que los nervios se apoderen de usted.

CÁNCER

No le conviene enzarzarse en polémicas con su pareja. Los asuntos de dinero van mejor de lo que esperaba. Supérese a sí mismo, seguro que sus jefes se lo recompensarán. Gozará de un espléndido estado físico.

LEO

Pasará de la amistad al amor. En cuestiones de dinero, los planetas están de su parte. Acostúmbrese a trabajar en equipo. Vigile la caducidad de los alimentos que ingiera.

VIRGO

Hoy conocerá a una persona irresistible. En los gastos, no sobrepase los límites de lo sensato. Sea más ordenado en la planificación de visitas a clientes. Para encontrarse saludable, haga ejercicio físico.

LIBRA

Dudas y temores son malos consejeros para el amor. El bache económico forma parte del pasado. Está a la espera de un viaje relacionado con el trabajo. Es conveniente que consuma más cantidad de agua.

ESCORPIO

Enfrentamientos con su pareja por temas domésticos. Pague sus deudas ahora que todavía puede. El trabajo resultará más llevadero. Sus piernas pueden verse resentidas debido al ajetreo diario.

SAGITARIO

Arregle las desavenencias sentimentales. No es buen momento para gastar. Si piensa emprender un nuevo proyecto laboral, le irá bien. Cuide mucho su espalda.

CAPRICORNIO

Encuentra a esa persona que le cubre de mimos. Esté tranquilo, ese dinero prestado lo recuperará pronto. Su capacidad creadora está en pleno apogeo. Día agotador, respete sus horas de sueño.

ACUARIO

Saldrá airoso de una situación conflictiva con su pareja. Un negocio esporádico surgirá y será muy rentable. Le van a ofrecer un trabajo al que no debería negarse. Hoy estará lleno de vitalidad.

PISCIS

No pierda la paciencia con los descuidos de su pareja. Apueste fuerte en los negocios y se verá recompensado. Es hora de autoafirmarse ante sus jefes. Caminar ayuda a oxigenar mente y cuerpo.