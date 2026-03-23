Horóscopo de hoy, lunes 23 de marzo de 2026

ARIES

El amor llega sin necesidad de buscarlo. Resuelva con rapidez los asuntos económicos pendientes. Complicaciones para sus intereses profesionales. Debe prestar más atención a su alimentación.

TAURO

No se obsesione con lograr una relación definitiva. Puede tener algún problema por cuestiones de dinero. Pronto cambiará de lugar de trabajo, no se desespere. En cuanto a la salud, no caiga en actitudes derrotistas.

GÉMINIS

Está insatisfecho con su mundo sentimental. De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene. Relaciónese con sus compañeros de trabajo. Intente no agobiarse con el ritmo diario.

CÁNCER

Se desencantará de la persona que le interesaba. Tiene que hacer frente a nuevos gastos. Ocasión para plantearse objetivos laborales claros. Controle los caprichos gastronómicos.

LEO

Una sonrisa como la suya a tiempo, será una victoria. Ahora lo más inteligente es no gastar. Su actividad profesional será motivo de satisfacción. Intentarán convencerle de la necesidad de adelgazar.

VIRGO

Ambos, su pareja y usted, necesitan estar juntos. Surgen imprevistos que afectan a su economía. En el trabajo, establezca prioridades. La vida sedentaria en exceso no es nada buena.

LIBRA

En su relación de pareja pueden surgir discusiones. Sea práctico cuando los gastos le agobien. Recuerde que el comienzo en cualquier trabajo es duro. No deje pasar los días sin acudir a sus revisiones.

ESCORPIO

Ese derroche de pasión disfrútelo con su pareja. Ahorre intentando controlar los gastos. Saque partido a su esfuerzo laboral de épocas anteriores. Molestias en las articulaciones.

SAGITARIO

Los celos le atormentan, hable con su pareja y aclare las cosas. Antes de hacer un préstamo, mire a quién se lo hace. Acepte esa ventajosa oferta de empleo. Debe controlar los excesos y plantearse un cambio de vida.

CAPRICORNIO

Día complicado para su vida sentimental. Si le proponen jugar a la lotería, no diga que no. Su responsabilidad le ayudará a expandirse profesionalmente. Buena ocasión para reflexionar sobre su dieta.

ACUARIO

No haga sufrir a los demás innecesariamente. Diviértase sin gastar tanto dinero. Las cosas de su trabajo deberá tomárselas con calma. Conviene que visite a un masajista.

PISCIS

No tenga en cuenta los desplantes de su pareja, está agobiada. Recapacite y proyecte bien su futuro económico. Debido a su constancia, conseguirá un buen trabajo. No deje que los nervios le lleven de cabeza.