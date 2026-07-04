Hallaron semienterrado el cuerpo de un joven que estaba desaparecido desde hace una semana

La búsqueda de Gastón Montenegro tuvo este sábado un desenlace trágico, luego de que se encontrara el cuerpo del joven de 25 años en una zona rural de Serodino, ubicada a unos 35 kilómetros de Capitán Bermúdez, donde había sido visto por última vez.

Desde el inicio de la investigación, la familia sostuvo que el joven había sido secuestrado por dos hombres armados, una hipótesis que continúa siendo analizada por la Justicia.

El hallazgo se produjo alrededor de las 10.30 de la mañana, cuando personal de Bomberos Zapadores de Rosario realizaba un rastrillaje en un campo ubicado a la vera de la ruta provincial 10, entre Serodino y Pueblo Andino.

En el operativo también participó Barto, un perro especialmente entrenado para tareas de búsqueda. Tras encontrar el cuerpo, los efectivos dieron intervención a la fiscal Luisina Paponi, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, quien se trasladó al lugar junto al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones para supervisar las primeras pericias.

La autopsia fue realizada durante la misma jornada en el Instituto Médico Legal de Rosario, donde si bien las autoridades aguardaban los estudios forenses para determinar la causa de muerte, fueron los familiares quienes confirmaron que se trataba de Montenegro al reconocer distintos tatuajes que presentaba el cuerpo.

Según denunció su madre, Carina Montenegro, el joven salió de su casa, ubicada sobre calle San Salvador al 300 de Capitán Bermúdez, durante la noche del 26 de junio. Un allegado aseguró haberlo visto por última vez al día siguiente mientras caminaba hacia su domicilio, aunque nunca llegó.

Desde entonces, la familia insistió en que existía una filmación en la que se observaba a dos hombres armados obligándolo a subir a un automóvil. Durante la búsqueda se desplegaron numerosos operativos en distintas localidades de Santa Fe, entre ellas Rosario, Funes, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán.

En ese marco, la Policía de Investigaciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron varios allanamientos que derivaron en la detención de cuatro personas por una causa paralela vinculada a la venta de estupefacientes. Además, se secuestraron armas de fuego, municiones, marihuana, teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos de interés para la investigación.