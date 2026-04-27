Horóscopo de hoy, lunes 27 de abril de 2026

ARIES

No malinterprete los consejos de su pareja o sus amigos. Ponga en marcha una política de ahorro más eficaz. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Rebrote de alguna dolencia antigua.

TAURO

A lo mejor da comienzo una relación con mucho futuro. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Aproveche la oportunidad y diga sí a ese nuevo trabajo. La mayoría de sus males radican en su vida sedentaria.

GÉMINIS

No comience esa aventura, no le interesa. Buen momento para gastar su dinero en ocio. Laboralmente, tendrá que tomar decisiones importantes. Día saludable, la fruta y la verdura son las responsables.

CÁNCER

Si se decide a hablar con su pareja, todo se arreglará. Su economía no es preocupante. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. El exceso de ejercicio le puede provocar alguna lesión.

LEO

Su trabajo hace que tenga abandonada a su pareja. Recibe inesperadamente una importante cantidad de dinero. Las disputas en su trabajo le harán tomar una decisión. Conviene calmar la mente y hacer más caso al cuerpo.

VIRGO

Los escarceos amorosos pondrán en peligro su relación. Sus inversiones le dan buena rentabilidad. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. La Luna no debe controlar su estado de ánimo.

LIBRA

Cumpla la promesa que le hizo a su pareja. Hoy llegará ese gasto tan temido. Si piensa en un cambio laboral, es el momento. Le duelen los huesos, tome baños relajantes.

ESCORPIO

Querrá vivir la vida con mayor intensidad. Tiene una suerte envidiable con el dinero. Esa capacidad de improvisación es muy valiosa en su trabajo. Intente mejorar algunos aspectos de su dieta.

SAGITARIO

Se producirán largas conversaciones con los buenos amigos. Su economía está en un buen momento, invierta. Piense si se han cumplido todos sus proyectos laborales. Cuidado con las posturas en el trabajo.

CAPRICORNIO

Si no tiene pareja, láncese al mercado y búsquela. Sus corazonadas le proporcionan beneficios económicos. Su actividad profesional será motivo de satisfacción. Por su salud, no acumule cansancio.

ACUARIO

En el ambiente familiar reinará la armonía. Mal día para resolver problemas financieros delicados. El trabajo en equipo le enriquecerá. Tiene todo el tiempo del mundo para ponerse en forma.

PISCIS

Conocerá a alguien que puede llegar a ser su gran amor. Debería poner en orden sus cuentas bancarias. Con tenacidad conseguirá lo que se proponga en el trabajo. Queme toxinas, le favorecerá.